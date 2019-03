Borgmester tabte 15 kilo: Lider af sjælden sygdom

Måtte ikke engang selv køre på hospitalet - blev hentet af ambulance under møde

- Selvfølgelig frygtede jeg, at det kunne være kræft. Men sygdomstegnene var nu ikke til det.

Vardes borgmester Erik Buhl fik noget af en forskrækkelse, da han for nylig blev ringet op af en læge fra Sydvestjysk Sygehus midt i et møde. Lægen bad Erik Buhl om at komme ind på hospitalet omgående. Han måtte end ikke selv køre i bil. I stedet blev han kort efter afhentet af en ambulance og indlagt.

Lægerne havde fundet et alarmerende højt indhold af kalk i blodet. Også nyretallene var forhøjet.

Det pynter

Forinden havde Erik Buhl ufrivilligt tabt hele 15 kilo på få måneder.

- Det pynter med vægttabet, lyder det lakonisk fra borgmester Buhl.

Nu er lægerne efter længere tids udredning kommet frem til, at Erik Buhl lider af den forholdsvis sjældne og godartede sygdom sarkodiose.

- Sygdommen kan behandles, og det har naturligvis været rart at få en diagnose. Det er ikke rart at gå rundt i uvidenhed om, hvad man fejler. Jeg er nu delvist begyndt at arbejde igen, fortæller Erik Buhl til Ekstra Bladet.

Et års behandling

Borgmesteren fortæller, at han det næste år skal gennem en behandling med binyrebarkhormonet Prednison.

- Kuren kan helt kurere sygdommen. Men den kan dog medføre, at jeg stiger igen i vægt, og at mit hoved bliver mere rundt. Men jeg regner da med at smide nogle kilo igen, når kuren er overstået, lyder det fra borgmesteren, som efter eget udsagn har det godt.

- Jeg har jo aldrig følt mig rigtig syg, og humøret er nu, som det skal være. Hele forløbet er gået stille og roligt, og jeg har fået en perfekt behandling af lægerne. Sygdommen kan vist være lidt svær at diagnosticere. Det er ikke sådan en type sygdom, som man lige piller ned af hylden, fortæller Erik Buhl.