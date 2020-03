Borgmester til corona-risikogrupper: Tag ikke i sommerhus

De seneste dage har der været megen tvivl blandt danskerne, om man kan og må tage i sommerhus i påsken.

Nu opfordrer borgmester i Halsnæs Kommune i Nordsjælland, Steffen Jensen (S), i et Facebook-opslag til, at folk i risikogrupperne ikke tager i sommerhus.

- Det betyder, at man som familie undlader at tage bedsteforældrene med i sommerhuset, hvis bedsteforældrene tilhører denne gruppe.

Derudover efterspørger han, at de, som vælger at tage afsted, tænker over deres adfærd for at inddæmme smitterisikoen.

- Send kun én person ned at handle. Hvis I møder op hele familien, så øger det helt unødigt smitterisikoen markant for både de andre kunder og for de ansatte, skriver han.

Borgmesteren opfordrer også til, at gæsterne sorterer og gemmer deres skrald ved sommerhuset, i stedet for at 'efterlade det ved de lukkede genbrugsstationer eller andre steder'.

Dagrenovation og bioaffald vil blive afhentet som normalt ved de skraldespande, som står ved sommerhusene, oplyser han.

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede tirsdag aften på Facebook til, at borgerne ikke rejser for meget rundt til nye steder, da smitten er skævt fordelt i Danmark.

Det er dog ikke forbudt at tage i sommerhus, meddelte hun.

- Vi ved, at påskedagene normalt er nogle travle rejsedage. Og det skal vi undgå, at de bliver i år. Ellers risikerer vi, at alle vores bestræbelser på at holde smitten nede ikke lykkes, skrev Mette Frederiksen.