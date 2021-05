Borgmester: - Tror vi kommer til at lukke

Ishøj Kommune er den kommune med det højeste incidenstal, og borgmester Ole Bjørstorp forventer, at kommunen rammer grænsen for automatisk nedlukning

Det justerede incidenstal stiger i flere danske kommuner. Værst ser det ud for Ishøj Kommune, der mandag har et incidenstal på 191. Borgmesteren forventer, at kommunen kommer til at lukke ned.

Det skriver TV 2.

Ved et incidenstal på 250 rammer kommunen grænsen for automatisk nedlukning, og derfor er Ishøj Kommune allerede relativt tæt på grænsen.



- Jeg tror – set med dagens briller – at vi kommer til at lukke, men det håber jeg, at vi kan gøre noget ved, siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, til TV 2.

Byrådet i Ishøj holder tirsdag et ekstraordinært møde om situationen omkring det stigende smittetal.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Også i februar havde Ishøj højere smittetal end resten af landet.

Flere kommuner nærmer sig grænsen

Det er dog ikke kun Ishøj Kommune, der nærmer sig den kedelige grænse. I Frederiksberg Kommune er tallet mandag 178, og i Norddjurs Kommune er tallet også steget voldsomt på få dage.

11. maj var det justerede incidenstal blot 45 i Norddjurs Kommune. Mandag lyder tallet på 178.

Norddjurs Kommunes borgmester, Jan Petersen (S), forventer dog ikke, at kommunen bliver tvunget til at lukke ned.

- Vi går efter og tror på, at vi kan få det her knækket inden, fordi vi alle lægger os i selen nu, sagde Jan Petersen lørdag til Ekstra Bladet.

Incidenstallet viser, hvor mange smitte borgere end kommune har pr. 100.000 indbyggere.

Når en kommune grænsen på 250, bliver kommunen lukke ned i syv dage. Nedlukningen rammer blandt andet skoler, uddannelsesinstitutioner, foreningsaktiviteter og det liberale erhverv.