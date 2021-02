Borgmester undrer sig over mega-lukning

Koldings borgmester undrer sig over, at alle byens skoler skal lukkes ned. Han mener, at problemerne især omhandler to

Koldings borgmester Jørn Pedersen undrer sig højlydt over, at myndighederne har valgt at lukke alle byens skoler fra mandag.

Fredag meddelte Sundhedsministeriet, at alle daginstitutioner og skoler bliver lukket ned, efter at corona-smitten er steget.

Men ifølge borgmesteren, er det reelt kun to skoler ud af 15, der er smitte på, og derfor undrer det ham, at der bliver lukket bredt ned.

Kolding overhaler Ishøj som kommunen med flest smittede

- Hvis det var det, vi havde syntes, var nødvendigt, så havde vi som kommune gået ud og sagt, at vi ville lukke alle sammen. Umiddelbart havde jeg hellere set, at vi havde fået en udmelding om, at hvis der kom smitte på andre skoler, at vi så var klar til at lukke ned. Men det må vi sige: det er jo sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og dem følger vi selvfølgelig, siger han.

I pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet står der, at nedlukningen sker efter 'ønske' fra kommunen selv. Det er ifølge borgmesteren en tilsnigelse. I første omgang var oplægget, at alle kommunens skoler skulle lukke, og det fik kommunen lavet om til, at det 'kun' blev til byens skoler.

- Så det er en tilsnigelse, når Sundhedsministeriet skriver, at det er fra ønske fra jer selv?

- Det synes jeg, siger han.

- De kan sige, at Kolding selv bad om, at det var postnummer 6000. Og det er rigtigt, men det var fordi, vi stod med et scenarium, der var hele kommunen, som vi ikke syntes gav mening.

Den engelske variant

Han fortæller, at det især er den engelske variant - den såkaldte B117 - som giver problemer i kommunen, som nu ligger nummer ét over smittespredning.

- For en uge siden kiggede vi scenarier for genåbning. Vi havde aldrig drømt om det antal smittede. Og dog skal vi huske, at antal smittede i dag jo slet ikke er oppe på det niveau, som det var på, da det var højest, men det ændrer jo ikke ved, at det er den engelske variant og dermed med endnu større risici, at de smittede er der nu.

Han fortæller, at smitten skal falde, før skolerne igen bliver åbnet op:

- Det er selvfølgelig at smitten kommer under kontrol, så vi ligesom siger at nu er den nedkæmpet. Det er også derfor vi har vel landets mest effektive teststrategi, hvor vi kommer med en direkte opfordring til, at alle over 12 år testes, men hvor vi også går ind og tester helt små børn. Det viser sig jo, når vi kigger dagens tal, at en tredjedel af de smittede er børn mellem nul og ti år. Så der er aktiv grund til at lade sit barn teste – også selvom det kun er to eller tre år gammelt, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Overhaler Ishøj

Kolding Kommune indtager nu den ærgerlige førsteplads som den kommune i Danmark, der har flest smittede per 100.000 indbyggere.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Kommunens incidenstal lyder på 251,6 smittede per 100.000, mens Ishøj, der hidtil havde den højeste smitte blandt landets kommuner, nu ligger nummer to med incidenstal 205,6.

Også i Ishøj Kommune er alle skoler blevet lukket igen. Ekstra Bladet mødte en række borgere i det lokale bycenter