Borgmester vil forbyde elløbehjul på kommunale arealer

De seneste år er elløbehjul vundet frem på gader og stræder i en række danske byer, men det nye transportmiddel har delt vandene, fordi de ses flyde på fortove og cykelstier.

I København vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) have et forbud mod at udleje løbehjul fra kommunale arealer.

Det vil blive muligt, når en ny lov ventes at blive vedtaget i Folketinget med virkning fra årsskiftet.

Ninna Hedeager Olsen vil bruge den nye lov til, at udlejere ikke skal kunne udleje løbehjulene fra kommunale arealer. Hvis der ikke er flertal for det, vil hun have, at der kun kan udlejes fra optegnede båse rundt i byen.

Samtidig vil hun bruge den nye lov til, at kommunen kan fjerne elløbehjul, der ligger og flyder på veje og cykelstier, på udlejernes regning.

- Det her vil ikke betyde, at elløbehjul forsvinder fra byen, men vi er glade for at få nogle værktøjer til at regulere det her område.

- Lige nu er der et fuldstændig ureguleret kaos, men bare det at vi kan bestemme, hvor de må opstille løbehjul til udlejning, og at vi må fjerne dem på udlejeres regning, hvis de står et forkert sted, er trods alt et skridt i den rigtige retning, siger Ninna Hedeager Olsen.

Hun mener, at der er et stort behov for at regulere markedet for elløbehjul, som hun ikke mener, er nødvendige i København.

- Det er tit gående eller cyklister, som i stedet vælger at tage et løbehjul, så det er ikke, fordi de får mange biler ud af byen.

- Der er ikke plads til løbehjul på cykelstierne, og cyklister oplever løbejulene som farlige og bliver utrygge.

- Samtidig er de generende for ældre og folk med nedsat syn, når de ligger på fortove og pladser, siger Ninna Hedeager Olsen.

Forslaget skal behandles på et møde i teknik- og miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation 14. september.