Borgmester vil sende over 750.000 madkroner tilbage i forældrenes lommer

Velduftende supper og lækre fiskedeller i daginstitutionerne er for flere af de mindste i disse tider byttet ud med mors og fars velmenende hjemmekontors-rugbrødsmadder.

Men kommuner opkræver stadig betaling for madordningen i børnehavene og vuggestuen.

Det har faldet flere forældre i Allerød Kommune for brystet, og de kritiske røster er nu nået hele vejen til borgmesterkontoret i den nordsjællandske kommune.

Her er borgmester Karsten Längerich (V) nu klar til at sende pengene tilbage i de oprørte forældres lommer.

- Vi har jo ikke nogen udgifter til indkøb af maden, for vi køber ikke noget mad ind. Og staten kompenserer for vores udgifter til personale, fordi vi lader dem udføre andre funktioner, som for eksempel rengøring. Så kommunen har ikke nogen udgift, og så synes jeg heller ikke, at forældrene skal betale, siger borgmesteren til TV 2 Lorry.

Spørgsmål: Så kan vi regne med, at forældrene får pengene tilbage?

- Det håber jeg, men det kræver lige, at der er politisk flertal for det, siger Karsten Längerich.

Økonomiudvalget i kommunen skal på tirsdag tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling af i alt 787.600 kroner.

Daginstitutionernes madordninger har været suspenderet, mens store dele af det offentlige Danmark har været lukket ned fra 16. marts til 15. april - og madordningen vil trods forældrebetaling ikke servere grøntsagsbøffer og lasagne i daginstitutionerne frem til 10. maj.

Madordningen i Allerød Kommune er udelukkende betalt af forældrene.

Karsten Längerich og formand for Børne- og Skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), har anmodet om, at der fremlægges en sag på dagsordenen, hvor det skal drøftes, hvilke muligheder der er for tilbagebetaling.

- På Børne- og Skoleudvalgets vegne glæder det mig, at vi i næste uge kan få drøftet forældrenes henvendelser om tilbagebetaling. Grunden til, at borgmesteren og jeg har anmodet om en sag på dagsordenen, er netop for at få drøftet vores muligheder og på den måde vise borgerne, at vi tager deres henvendelser alvorligt, siger Nikolaj Rachdi Bührmann i en pressemeddelelse.

Allerød Kommune har bedt Kommunernes Landsforening (KL) om at præcisere de gældende regler under nedlukningsperioden.

“KL har svaret, at kommunerne fortsat skal opkræve forældrebetaling. Opkrævning af forældrebetaling inkluderer betalingen for madordningerne,” skriver kommunen i en pressemeddelelse.

FAKTA:*I april 2020 er 867 børn indmeldt i daginstitutioner med madordninger. Den månedlige forældrebetaling for madordningerne udgør 845 kr.*Det er beregnet, at den samlede refusion for forældrebetaling i perioden d. 16. april til d. 10. maj 2020 samt indkøb af madvarer i perioden d. 16. marts til d. 15. april 2020, udgør 787.600 kr.*Såfremt der træffes beslutning om, at der skal ske refusionen til forældrene kan dette ske ved, at der modregnes i forældrebetalingen i juni måned – også for så vidt angår de børn, som er overgået til miniSFO.

Kilde: Allerød Kommune