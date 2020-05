Borgmester vil sende raske på hotel

Modsat regeringens anbefalinger om at sende coronasyge på hotel, vil Ishøjs socialdemokratiske borgmester, Ole Bjønrstorp, sende de raske på hotel.

Det skriver TV2 Lorry.

- Hvis du sender bare et par coronasyge på hotel, så kan de jo ikke få raske til at overnatte. Hvor skal de være? Hvis man siger, at det er de raske, man tager ind og lader de syge blive hjemme i deres vante omgivelser, så synes jeg, det er en fin ide. Det er altså en omvendt ordning, end den jeg hører lige i øjeblikket.

Regeringen har foreslået, at smittede borgere skal kunne tilbydes selvisolering på eksempelvis hoteller eller feriecentre.

