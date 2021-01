Borgmester vred over corona-isolerede: - Har ikke ord for det

Greve-borgmester vil have gæster, der er i isolation på hotel, til selv at betale for opholdet, hvis de ikke kan opføre sig ordentligt

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), har i et brev, der er sendt til en række andre borgmester i københavnsområdet, fundet de helt store bogstaver frem.

Hun er nemlig langtfra tilfreds med den opførsel, en stribe borgere udviser, mens de er i isolation på hotellet Zleep Hotel i Høje-Taastrup Kommune.

I brevet - der også er sendt til blandt andet Ekstra Bladet - forsøger hun at råbe de øvrige borgmestre op for, at der skal skrides til handling mod de 'hensynsløse' borgere.

Fælles for borgmestrene, der har modtaget brevet, er, at de alle bruger hotellet til at isolere corona-smittede borgere, som ikke har mulighed for at isolere sig alene i hjemmet.

Borgmestrene i disse kommuner har modtaget brevet Ballerup Gladsaxe Furesø Gentofte Egedal Herlev Lyngby-Taarbæk Vis mere Luk

'Groft hensynsløs'

Det viser sig dog, at det langtfra er alle, der forstår at isolere sig på ansvarlig vis.

'Jeg får meldinger om, at nogle af de isolerede borgeres adfærd har været groft hensynsløs og uansvarlig,' skriver Pernille Bergmann blandt andet i brevet.

Hun fortæller, at hun har fået at vide, at nogle af de isolerede borgere har holdt fest på værelserne eller opført sig, som om de er på ferieophold ved blandt andet at spise deres mad i hotellets restaurant eller gå på shopping i det nærliggende indkøbscenter City 2.

Derudover skulle nogle af de isolerede gæster have kørt ræs på parkingspladsen - 'og listen over uansvarlig adfærd er vist endnu længere.'

Udgør risiko

På grund af adfærden har det nu været nødvendigt at hyre vagter til at holde opsyn på hotellet.

'Jeg har ikke ord for, hvor vred jeg er over den opførsel. Det er respektløst over for det samfund, som betaler for deres ophold, og så udgør de samtidig en regulær smitterisiko i forhold til andre mennesker på hotellet og i området, for de er jo smittede, selvom de måske ikke har symptomer,' lyder det fra borgmesteren.

Hun understreger, at de fleste opfører sig ordentligt og måske endda også er syge og har brug for hjælp, men at der er brug for at få stoppet den grænseoverskridende adfærd.

'For at få det stoppet vil jeg foreslå, at vi retter en samlet henvendelse til regeringen, hvor vi præsenterer problemet, og foreslår en løsning. Mit bud på en løsning er, at de hensynsløse borgere får en regning på opholdet og udgiften til vagter. De nærmere detaljer kan vi bede administrationerne om at få på plads,' slutter Pernille Beckmann brevet.