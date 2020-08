Borgmesterkæde stjålet

I en sikret montre lå Sæby Kommunes gamle borgmesterkæde og glimtede i 18 karats guld.

Det gjorde den, lige indtil tyve knuste en rude i døren ind til byrådssalen på Sæby Rådhus.

Her lykkedes det dem at bryde ind i den sikrede montre og stjæle guldkæden til stor ærgelse for borgmesteren i Frederikshavn, Birgit S. Hansen.

- Den er blevet flået og banket ud af montren, siger hun.

Kommunen havde valgt at udstille kæden og dele den med byens borgere.

- Det skal jeg da love for, at der er nogle gemene tyveknægte, der har udnyttet på det groveste. Det er jeg simpelthen så vred og skuffet over.

Kan stadig passe på byen

Birgit S. Hansen mener stadig, at hun er i stand til at passe på borgmesterskabet, selvom hun nu har mistet Sæby Kommunes kæde.

- Vi kan godt passe på vores kommune. Den kæde, vi bruger som officiel borgmesterkæde, har vi stadig. Den stjålne kæde er historisk i forhold til Sæby, siger hun.

Stjålet et minde

Borgmesterkæden er udsmykket med et 'S' i hvert led af de 18 karats guld.

Kæden har ikke været i brug siden 2006, hvor Sæby Kommune blev nedlagt og indlemmet i den større Frederikshavn Kommune. Kæden er ifølge borgmesteren en del af Sæbys historie.

- Det er et unikum. Den er uerstattelig. Det er et minde, der nu er blevet stjålet. siger Birgit S. Hansen.

Nu er kæden i hænderne på indbrudstyvene. Den bestjålne borgmester har en klar opfordring til dem.

- Man kan simpelthen ikke være det bekendt. Læg den nu et sted, eller aflever den tilbage. Det ville klæde dem, der har stjålet den. Jeg håber, at der er en tyv, der læser Ekstra Bladet, siger hun.