Borgmesters frygt: Vi ender som én stor motorvejsudfletning

Gladsaxes byråd vil have overdækket flere motorveje i Hovedstadsområdet

Stigende støjproblemer får nu byrådet i Gladsaxe til at foreslå en overdækning af motorveje i de tættest beboede bydele i Hovedstadsområdet.

- Beboerne langs vores motorveje i byområderne er nu så støjplagede, at støjværn ikke længere løser problemerne.

- Derfor er spørgsmålet, om vi skal gøre noget alvorligt ved det som for eksempel at overdække dem i de tættest beboede områder, som man har gjort med succes mange andre steder i Europa, eller om vi bare skal acceptere, at omegnskommunerne ender som de rene motorvejsudfletninger, udtaler borgmester Trine Græse (S) i en pressemeddelelse.

Ikke mere asfalt

Der er 8000 støjramte boliger i Gladsaxe Kommune, og siden 2012 er støjen steget med 30 procent, oplyser kommunen.

Udover overdækkede motorveje, hvor det første stykke skal være Hillerødmotorvejen ved Bagsværd, ønsker borgmesteren også flere letbaner og hurtigbusser, stærke knudepunkter med bedre terminaler og bedre forhold for cyklister.

- Mere asfalt løser ikke udfordringerne. Det skal være lettere at være mobilist, hvor bilen ikke automatisk er det første valg, udtaler Trine Græse.

Det bliver dyrt

Ifølge TV2 Lorry er overdækkede motorveje også på ønskelisten i Furesø og Vallensbæk kommuner.

Til tv-stationen oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S), at det bliver en dyr omgang, som han dog gerne vil tage en indledende drøftelse om.

'Vi er ved at indsamle udenlandske erfaringer med lignende projekter, herunder to projekter i Hamborg. Disse projekter indbefatter kapacitetsforbedringer af vejnettet sammenholdt med støjreducerende løsninger og forbedringer af det eksisterende bymiljø,' skriver Benny Engelbrecht i en mail til TV2 Lorry.