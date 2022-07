Borgmesters pragtvilla slipper for gas-regning

Prisen på naturgas er gået amok. Boligejere har i år set deres varmeregninger blive fordoblede - og krigen i Ukraine kan drive priserne endnu højere op til vinter.

Men det behøver Hørsholms mangeårige konservative borgmester, Morten Slotved, ikke bekymre sig om. Han har nemlig fået dispensation for den tilslutningspligt til naturgas, som hans naboer er underlagt.

Det viser en aktindsigt i borgmesterens byggetilladelse fra Hørsholm Kommune, som er en af de kommuner i landet, hvor flest opvarmer deres boliger med naturgas.

Ifølge kommunens lokalplan skal 'al ny bebyggelse i området tilsluttes gasforsyningen', og der er såkaldt aftagepligt til rumopvarmning og varmt brugsvand.

Annonce:

Særstatus

Men da borgmesteren og hans hustru sammen med et andet ægtepar i 2015 købte en ejendom, rev det eksisterende hus ned, opdelte grunden og byggede to nye villaer, tillod forvaltningen, at de kunne få fjernvarme i stedet for naturgas. Med de nuværende naturgaspriser bliver borgmesterens varmeregning derfor kun halvt så stor, som den ville have været med naturgas-opvarmning.

Kommunen oplyser i en mail, at ingen andre ejendomme i borgmesterens lokalplan-område er tilsluttet fjernvarme. Morten Slotved er også formand for det lokale fjernvarmeselskab, som ifølge Bolius har holdt priserne i ro.

Ekstra Bladet har forgæves spurgt, hvor mange boligejere, der siden 2013 har fået tilladelse eller afslag på dispensation til at opføre en bolig, som tilsluttes fjernvarme i et lokalplan-område, hvor der ellers er tilslutningspligt til naturgas.

Men det nægter kommunen at undersøge, fordi det vil være for tidskrævende.

Det lyder vildt

Det lyder lidt specielt, at borgmesteren har fået mulighed for fjernvarme, mener kommunalpolitiker Anne Ehrenreich. Foto: Malte Kristiansen/Ritzau Scanpix

Svaret undrer Anne Ehrenreich, der er løsgænger i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

– Det lyder lidt vildt, at de synes, det er for omfattende. Hvis det er en fast praksis, må de jo kunne lægge nogle flere eksempler frem, siger hun.

Annonce:

– Jeg vidste ikke, at Morten Slotved har fået mulighed for fjernvarme. Det lyder lidt specielt. Man skal jo vide, at det overhovedet er en mulighed. Som formand for fjernvarmeselskabet har han jo nok en viden og nogle muligheder, som andre ikke har, siger hun.

Fra 1. juli gør en ny lov det muligt at fravælge naturgas, uanset hvad der står i lokalplanerne. Men mange borgere er stavnsbundne til deres nyere naturgasfyr til 40.000-50.000 kroner og en forventet levetid på 20-30 år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmester håber på høje gaspriser

Morten Slotved mener, at lokalplaner skal overholdes. Dog ikke i hans eget tilfælde. Foto: Linda Johansen

– Hvad skal man egentlig med lokalplaner, hvis alle bare gjorde som dig?

– Lokalplaner og servitutter skal fastholdes. Ingen tvivl om det. Vi byggede et nyt hus. I 2015 var fjernvarmen lige blevet lagt om nede i vores område. Min kone og jeg vidste, at det var let at have fjernvarme, og at man på et tidspunkt fremadrettet skal udfase gas. Fjernvarme har været dyrere for os, end hvis vi havde fået naturgas, siger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).

– Men alle dem, som er i vores område, er jo i gang med at kunne blive tilsluttet, fordi ledningen er der jo.

Annonce:

– Hvor mange af dine naboer er tilsluttet fjernvarmen inden for de seneste år?

– Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tror de nybyggede huse, der er det naturligt. Eller hvis du skal udskifte dit gasfyr. Gas har været billigere end fjernvarme, så folk har ikke skiftet til fjernvarme.

– Du sparer nogle penge på at slippe for naturgas-pligten?

– Jeg er stadig bagefter. Hvis man kigger på min varmeregning siden 2015 og til i dag, så må man håbe på, at fjernvarmen fortsætter med at være så billig i forhold til gas. For jeg har tabt penge på at have fjernvarme. Men det er en bedre løsning, og målsætningen er mere CO2-neutral varme.

– Kan du udelukke, at du havde en viden som formand for fjernvarmeselskabet?

– Hvilken viden skulle jeg have fordel af? Det giver mere mening for mig at have fjernvarme end at have gas, fordi vi skal udfase gas.

– Bør en borgmester ikke gå forrest og overholde lokalplanen for området, hvor man bygger et hus?

Annonce:

– Jo. Man skal leve op til de lokalplansforhold, der er. Men der er nogle dispensationer, der giver mening. Det giver mening, at jeg har fladt tag.

– Burde I så ikke lave lokalplanen om, hvis den er meningsløs?

– Jo, men den er ikke meningsløs. Og den bør også opgraderes. Men det er et stort arbejde. Det tager et lille års tid. Lige nu er der tryk på lokalplansarbejdet. Lokalplanen nede omkring mit hus er ikke den, der ligger først for.

– Men i dit område giver den ikke rigtig mening?

– Selvfølgelig gør den det. Jeg har ikke fået lov til at bygge højere. Jeg har fået lov til at bygge i 1,5 plan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gasregning steg med 120 procent

Teknisk designer inden for byggeri og anlæg Hirsh Farhad har set sin natugasregning stige med 120 procent. Han så gerne lempede afgifter.

Naturgaskunder over hele landet har ondt i maven. Således også i hørsholm-borgmesterens nabolag, hvor flere fortæller om varmeregninger, der er mere end fordoblet.

Annonce:

Til gengæld var fjernvarmeregningen i Hørsholm uændret fra januar 2021 til januar 2022, ifølge Videncenteret Bolius. Til efteråret vokser gasregningen yderligere med et par tusinde kroner i gennemsnit, når de danske priser for at få gassen transporteret hæves med mere end 200 procent.

Nogle har inden for de seneste år købt nyt gasfyr - og har derfor svært ved at skifte til anden opvarmning. Andre er mere rolige, fordi de har indgået flerårige fastprisaftaler.

Så heldig er teknisk designer Hirsh Farhad ikke. Gasregningen for hans toprenoverede og perfekt isolerede hus på 140 kvadratmeter i Hørsholm er eksploderet.

– Den er steget fra cirka 3600 kroner i kvartalet til 8000 kroner sidste gang. Hvis ikke jeg havde planer om at sælge huset, ville jeg helt sikkert skifte til en varmepumpe luft til vand og få solceller på taget, fortæller den 33-årige Hørsholm-borger, der ellers har fjernvarmerør ude i vejen få meter fra skelpælene.

Priserne går amok - det skal du gøre