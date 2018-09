Borgmestre likvideret på stribe: Nu mistænkes præsidenten

Borgmester Mariano Blanco fra Ronda på Filippinerne blev skudt tidligt onsdag morgen lokal tid.

Det bekræfter lokalt politi ifølge CNN Philippines.

Blanco blev skudt af fire ukendte gerningsmænd, som ankom i en hvid varevogn og tvang sig adgang til Blancos kontor på det lokale rådhus, hvor han lå og sov.

Blodig krig mod stoffer

Mange medier forbinder mordet på Blanco med den aggressive krig, som præsident Rodrigo Duterte har ført mod stoffer, siden han trådte til i 2016.

Om Duterte har en finger med i spillet, kan være svært at bevise endegyldigt, da hans administration ved flere lejligheder har benægtet alle former for forbindelse til denne slags handlinger.

Men sikkert og vist er det, at Blanco i 2016 blev placeret på Dutertes berygtede liste over personer, som han anså for at være forbundet til den filippinske narkohandel. Blanco gav allerede dengang udtryk for, at han grundet listen frygtede for sin egen sikkerhed. Blandt andet derfor var han begyndt at sove fast på sit kontor.

Mordet på Blanco kommer blot et par måneder efter mordene på to andre fillipinske borgmestre Ferdinand Bote og Antonio Halili, der blev skudt i starten af juli med bare en dags mellemrum. Hverken Bote eller Halili optrådte på præsidentens narko-liste, men Duterte mistænkte offentligt Halili for at være involveret i handel med stoffer.

Stadig folkelig opbakning

På trods af de ekstreme blodsudgydelser hersker der stadig en stor tiltro til præsident Duterte og hans krig mod stoffer.

En undersøgelse fra sidste år viser, at 88 procent af den filippinske befolkning bakker op om Dutertes metoder, selvom hele 73 procent tror, at Duterte selv står bag en lang række af mordene.

Præsident Rodrigo Duterte har stadig folkets opbakning på trods af den voldsome narkokrig. Arkivfoto: AP

Dette hænger ifølge Juego Bonn, forsker indenfor politisk økonomi i Sydøstasien på Jyväskylä Universitet i Finland, sammen med Dutertes måde at føre politik på.

- Dutertes populistiske diskurs har skabt en opdeling mellem ’gode’ og ’onde’ borgere. Det skaber en ide om, at man kun behøver at frygte systemets jern-næve, hvis man ikke har rent mel i posen.

- På den måde retfærdiggøres Dutertes grove overtrædelser af menneskerettigheder blandt folket. Og dette forringer det filippinske folks forståelse af deres egne rettigheder og demokratiske principper, siger han.

Regeringen bør tage ansvar

Denne form for selvtægtsagtige mord har længe været et problem på Fillipinerne. Og selvom tidligere administrationer også har været plagede af denne slags problemer, er den nuværende situation langt værre end hidtil set.

Bonn efterlyser handling fra regeringen.

- Duterte har mange gange nægtet at have kendskab til disse mord. Men selv hvis han ikke står bag, bør han stadig gøre noget for at stoppe det. Og regeringen har endnu ikke gjort sig nogle anstrengelser for at gøre en ende på det.