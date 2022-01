Boris Johnson beskyldt for at deltage i 'sprut-fest' trods restriktioner

Boris Johnson og hans kone er blevet beskyldt for at have deltaget i en fest, der brød covid-reglerne under den første nedlukning i England.

Der skulle være tale om en fest, der blev holdt 20. maj 2020 af Johnsons primære privatsekretær, Martin Reynolds, som er den øverste embedsmand i Downing Street.

Britiske The Sunday Times citerer tre kilder, der fortæller, at Martin Reynolds sendte en email til embedsmænd med en invitation til festen, hvori der stod, at man skulle medbringe sit eget sprut.

Og netop disse emails bliver betragtet som nøglebeviser i en igangværende undersøgelse om de påståede regelbrud til festen.

12 dage før tid

Ifølge britiske medier - herunder The Independent og Express - har Downing Street ikke umiddelbart benægtet, at Boris Johnson deltog i festen.

Det menes, at omkring 40 personer deltog i arrangementet, som blev holdt i premierministerens have på 10 og 11 Downing Street.

Det var først 1. juni, altså 12 dage efter festen blev holdt, at man måtte mødes med flere end seks personer udendørs.

Flere beskyldninger

Beskyldningerne kommer i kølvandet på flere episoder, hvor Boris Johnson har været involveret i corona-bommerter.

I selvsamme have viste et foto premierministeren og et dusin andre personer drikke vin og spise pizza under en coronanedlukning.

Der også været fokus på en påstået julefrokost i Downing Street under nedlukningen i 2020, hvor en lækket videooptagelse viste Johnsons stab holde et fiktivt pressemøde.

Her blev der blandt andet spurgt ind til en påstået julefrokost på et tidspunkt, hvor det var forbudt, og der er siden blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en form for julefrokost rent faktisk fandt sted.

På grund af striben af sager, er en undersøgelse af de mulige fester i Downing Street under nedlukningen blevet iværksat.