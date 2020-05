Den britiske premierminister, Boris Johnson, er kommet under pres for at fyre sin nære rådgiver Dominic Cummings, fordi denne har brudt et nyt forbud mod rejser under coronapandemien. Det skriver medierne Daily Mail og The Guardian.

Cummings forlod i sidste uge London og rejste til sine forældre i Durham i det nordøstlige i England, mens han havde symptomer på Covid-19.

Oppositionspartiet Labour har efterfølgende spurgt, om Cummings mener at være hævet over loven, og har bedt om en redegørelse. Liberaldemokraterne siger, at sagen kan blive til et krav om, at Cummings må trække sig fra sin post.

Politiet i Durham har bekræftet, at de fik et tip om, at Cummings var kommet til byen fra London 31. marts. De fik oplyst, at han var gået i isolation i en del af det hus, hvor han opholdt sig. Senere blev Cummings set i nærheden af huset med en dreng, som antages at være hans søn.

Premierministerens kontor i Downing Street oplyste i slutningen af marts, at Cummings var i selvisolation med symptomer på smitte. Boris Johnson var også smittet og endte med at blive indlagt på en intensivafdeling, hvor han ifølge eget udsagn var tæt på at dø.

- Den britiske befolkning forventer ikke, at der gælde en regel for dem og en anden for Dominic Cummings. Premierministeren må komme med en forklaring, siger en talsmand for Labour.

"Han må væk siger en unavngiven minister til Daily Telegraph. Han kalder Cummings holdning for "arrogance".

To andre fremtrædende personer, Storbritanniens chefepidemiolog Neil Ferguson og sundhedsdirektør i Skotland, Catherine Calderwood, har allerede måttet trække sig fra deres stillinger efter at have brudt coronareglerne.

I en reaktion på kritikken siger Boris Johnsons talsmand lørdag, at Cummings handlede i overensstemmelse med de gældende regler.

- Fordi hans kone var smittet med formodet coronavirus og han selv kunne blive meget utilpas, var det afgørende for Dominic Cummings at bringe sin lille søn op til familie, som kunne tage sig af ham, siger talsmanden og tilføjer:

- Det er klart, hvis der er voksne, som ikke kan tage sig af et lille barn, så er det ekstraordinære omstændigheder.