Boris Johnson får bøde for at bryde coronaregler

Storbritanniens premierminister Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak vil få bøder for at bryde egen regerings coronaregler ved at deltage i ulovlige fester, der blev afholdt, mens resten af landet var i hård nedlukning.

Det skriver BBC og Reuters, hvoraf sidstnævnte citerer en pressemeddelelse fra den britiske regering.

- Premierministeren og finansministeren er i dag blevet blev gjort opmærksom på, at Metropolitan Police har i sinde at udstede bøder til dem.

- Vi har ikke yderligere detaljer, men vi vil opdatere igen, når vi har mere viden, står der i meddelelsen ifølge Reuters.

I alt efterforsker politiet 12 fester i Downing Street og tilstødende regeringslokaler. Boris Johnson selv har ifølge nyhedsbureauet DPA deltaget i mindst seks af dem.

Det sker efter, at en intern undersøgelse af sagen tidligere kom frem til, at der har været holdt festlige samlinger under corona, og at Boris Johnson selv har deltaget i flere.

Festerne har sat Boris Johnson under et stort politisk pres. Storbritannien indførte under Boris Johnson en række hårde coronarestriktioner, der blandt andet betød, at selv nær familie ikke måtte ses. Og at folk eksempelvis ikke kunne komme til familiemedlemmers begravelser.