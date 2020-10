Boris Johnson: Forbered jer på et no-deal Brexit

Forhandlingerne mellem EU og briterne er brudt sammen og de britiske borgere skal forberede sig på, at det bliver et no-deal Brexit. Sådan lyder beskeden fra Downing Street

Beskeden fra Downing Street er ikke til at misforstå:

'Forhandlingerne om handel er slut. EU har effektivt afsluttet dem ved ikke at ville ændre deres forhandlingsposition.'

Det skriver BBC

Boris Johnson ønskede en aftale i stil med den, som Canada har, men det har altså ikke været muligt at rykke på EU, der har stået fast med chefforhandler Michel Barnier i spidsen.

De britiske borgere skal nu forvente noget, der minder om den Australske aftale fra 1. januar, lyder det fra regeringen. Det bliver dog også kaldt 'no-deal' løsningen.

Storbritannien 'nærmer sig bristepunktet'

Se også: Hvordan reagerede markederne?

EU-formand åbner sag mod Storbritannien

Storbrittanien trådte ud af EU, da klokken slog midnat 1. februar i år, men drak britterne gravøl, eller lod de champagnepropperne springe? Journalist James Kristoffer Miles tog temperaturen på folkestemningen efter 1317 dages tovtrækkeri.

EU-ledere vil fortsætte forhandlingerne

Torsdag udtrykte flere EU-ledere, at de gerne så, at forhandlingerne blev forlænget.

'Vi har spurgt Storbritannien, om de ikke vil søge flere kompromiser, så vi kan komme tættere på en aftale. Det betyder selvfølgelig, at vi (EU red.) også skal gå på kompromis,' siger kansler Angela Merkel ifølge BBC.

Chefforhandler Michel Barnier var også klar til accelerere og fortsætte forhandlingerne.

'Vi var ikke færdige og ville gerne forhandle i to til tre uger mere,' fortæller han.

Briterne føler dog, at det ville være at spilde Michel Barniers tid at lade ham rejse London.

'Det giver kun mening, at han kommer, hvis EU er klar til at imødekomme alle problemer, uden at vi skal alle rykke mod midten, siger en talsmand fra Downing Street.