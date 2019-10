Boris Johnson kommer med endeligt bud på brexitaftale

I morgen vil Boris Johnson foreslå en mulig brexitaftale over for EU. Men det bliver også det sidste bud, understreger premierministerens kontor

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil fremlægge forslag til en ny brexitaftale med EU onsdag.

Det oplyser premierministerens kontor sent tirsdag aften.

I udtalelsen understreges det, at der er tale om "et endeligt tilbud", og at alternativet er ingen aftale.

Det har været forventningen, at en brexitplan ville blive lagt frem på De Konservatives landsmøde, der slutter onsdag.

Flere britiske og irske medier har skrevet om en plan, der lægger op til etableringen af en særlig økonomisk zone i Nordirland og toldcentre med kilometers afstand til grænsen.

Det sidste er dog blevet direkte dementeret af en talsmand for den britiske regering.

Striden om den såkaldte irske bagstopper har været den helt store knast i brexitforhandlingerne.

Bagstopperen er et sikkerhedsnet i brexitaftalen mellem Storbritannien og EU. Den skal forhindre en hård grænse med kontrolposter og grænsevagter mellem Irland og Nordirland og beholde den nuværende "usynlige" grænse.