Boris Johnson: Var Putin kvinde havde han ikke invaderet

Den engelske premierminister har sagt til tysk tv, at Vladimir Putins køn er en medvirkende faktor til Ruslands invasion af Ukraine

Hvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, havde været en kvinde, ville han ikke have invaderet Ukraine.

Sådan lyder det opsigtsvækkende fra den engelske premierminister, Boris Johnson, der til den tyske tv-station ZDF kalder invasionen for et 'perfekt eksempel på giftig maskulinitet'.

Det skriver flere engelske medier herunder herunder The Guardian og BBC.

'Skør macho-krig'

Udmeldingen fra Boris Johnson kommer kort efter et tre dage langt G7-topmøde i det sydlige Tyskland, hvor man blandt andet blev enige om at øge de økonomiske og politiske omkostninger for Ruslands krig i Ukraine.

G7-mødet blev holdt 26. - 28. juni på Elmau-slottet i Bayern i Tyskland. Foto: John Macdougall/Ritzau Scanpix

- Hvis Putin var en kvinde, hvilket han jo åbenlyst ikke er, men hvis han var, tror jeg virkelig ikke, at han ville have indledt en skør, macho-krig med invasion og vold på den måde, han har gjort, siger Boris Johnson.

- Vil du have et perfekt eksempel på giftig maskulinitet, er det det, han laver i Ukraine, uddyber premierministeren.

Det var også ved selvsamme topmøde, hvor ledere fra USA, Canada, Japan, Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland var samlet, at flere ledere fra Vesten lavede sjov med den russiske præsident og et helt specielt foto, hvor Putin sidder i bar kasse på en hest.

Siden mødet er premierministeren rejst til Spanien for at deltage i et Nato-topmøde.

Om Boris Johnsons kommentar om Putins køn så også betyder, at der ikke var blevet holdt en skandalefest på Downing Steet 10 under skrappe coronanedlukninger, hvis Boris Johnson selv var en kvinde, beretter historien ikke noget om.

