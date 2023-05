Bornholmer efter rystelser: - Jeg mærkede det i hele kroppen

Solskinsøen lever op til sit navn søndag formiddag, hvor tilsyneladende bekymringsfrie bornholmere er trukket i sommertøjet og søgt mod kysten og caféerne.

Det er ellers mindre end et døgn siden, at denne del af Danmark var vidne til mystiske rystelser, som først blev beskrevet som et jordskælv, men som nu menes at stamme fra en eksplosion i Polen.

Flere bornholmere beskrev umiddelbart efter rystelserne, hvordan de oplevede, at vinduer dirrede, og vægge vibrerede.

Solen og varmegraderne var selvfølgelig også kommet til solskinsøen søndag. Foto: Pelle Rink

Er det russerne?

Søndag formiddag er Ekstra Bladet taget til Bornholm, hvor vi har talt med tre lokale, der mærkede rystelserne.

Liselotte var på arbejde, da hun hørte braget. Foto: Pelle Rink

Liselotte var på arbejde i Snogebæk, da rystelserne ramte.

- Jeg var lige kommet ud for at rette nogle stativer, og så hører jeg en rumlen, forklarer hun.

Liselotte fortæller, at hun ikke kunne placere lyden. Hun tænkte både, at det kunne være markisen eller overflyvende F-16-fly, som ikke er unaturligt på Bornholm.

- Og så tænker man 'er det russerne?'. Fordi jeg har ikke oplevet den rumlen før.

Dagen efter har Liselotte fortsat svært ved at beskrive, hvad hun oplevede.

- Det var nok mest en lyd, men alligevel kan jeg ikke sammenligne det med noget andet.

Manageren på Café Holmer blev beskyldt for at høre spøgelser, da rystelserne ramte. Foto: Pelle Rink

Trykken for brystet

Rebecca Marx Bendixen fra Nexø var på familiebesøg hos sine bedsteforældre, der bor ved kysten, da de hørte et brag.

- Så kom der en trykbølge, som jeg kunne mærke i hele kroppen, fortæller hun.

Rebecca Bendixen fortæller, at hun mærkede rystelserne en fire-fem gange med ti minutters mellemrum. Foto: Pelle Rink

Rebecca Bendixen beskriver, at hun mærkede en trykken for brystet og i ørene, ligesom når man flyver.

Ligesom Liselotte havde Rebecca Bendixen svært ved at placere, hvor braget og trykbølgen kom fra.

Én ting kunne hun dog afskrive som forklaring.

- Jeg tænkte slet ikke jordskælv. Jeg har været i Sydamerika og oplevet nogle små jordskælv, og det var slet ikke det samme, siger hun.

Rebecca Bendixen fortæller, at hun ikke blev bekymret eller bange, men at det mere var en underlig oplevelse.

Og nu er hun mest bare nysgerrig på, hvad rystelserne skyldtes.

- Vi må se, hvad de finder ud af. Det var i hvert fald en syret oplevelse, fortæller hun.

En centrifugerende tørretumbler

På Café Holmer i Nexø var de et øjeblik i tvivl, om der var spøgelser på toilettet.

Annika Hansen beskriver lyden af rystelserne som en centrifugerende tørretumbler. Foto: Pelle Rink

- Jeg kunne høre en trædør, der rystede helt vildt, så jeg troede, der var en, der sad fast på toilettet, fortæller bestyreren af caféen, Annika Hansen.

- Jeg går ud og tjekker, og der sidder ikke nogen, så gæsterne spurgte, om jeg hørte spøgelser.

Det var først, da Annika Hansen kiggede på Facebook, at hun fik afklaret, hvad der fik trædøren til at klapre.

- Så kunne jeg se i en af de lokale grupper, 'Nexø - løst og fast', at der var nogle, der havde skrevet om rystelserne.

Annika Hansen havde også hørt en lyd. Men den havde hverken givet antydninger af jordskælv eller eksplosioner.

- Det var ikke voldsomt. Det var bare lyden af en centrifugerende tørretumbler, fortæller hun og påpeger, at det ikke har været en dårlig oplevelse for det lille lokalsamfund, tværtimod.

- Så er der noget at snakke om.