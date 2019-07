Bornholmer tastede forkert - så blev han millionær

En mand i 60'erne fra Klemensker på Bornholm skulle egentlig bare have været inde på Danske Banks hjemmeside. Men han tastede forkert og havnede hos Danske Spil. En fejltagelse, der skulle ende med at gøre ham til millionær.

Det fortæller han til Danske spil i en pressemeddelelse.

- Jeg spiller ikke så tit, men køber af og til en Lotto eller en kupon til Eurojackpot på nettet, men når jeg nu var der, så snuppede jeg da lige en Lynlotto. Det viste sig jo at være meget heldigt, griner bornholmeren.

I første omgang slog han det dog hen, da han næste morgen fik en mail, som han syntes lignede de phishing-mails, man ofte får. Her stod der, at han havde vundet en million kroner på Lottos såkaldte Millionærgaranti, hvor man kan vinde en million, selvom man har nul rigtige.

- Jeg tænkte, det var noget humbug, men så ringede jeg ind til Danske Spils Kundecenter, og så var den god nok. Der blev jeg godt nok overvældet. De penge kommer som en gave fra himlen, siger den heldige bornholmer.

Han skyndte sig at vække sin kone, som først heller ikke troede på, at de havde vundet en million. Men efter en del overtalelse og fremvisning af saldoen på hans spilkonto, var hun overbevist.

- Så var vi bare glade. Vi gjorde ikke noget særligt den dag. Jeg tror, vi fik æggekage til aften, ikke noget fint eller noget. Men de penge betyder rigtig meget, siger den anonyme bornholmer.

Men når parret næste gang skal ind på bankens hjemmeside og tjekke kontoen, står der en del flere nuller efter saldoen, end der plejer.

Store planer for pengene

Han fortæller, at han og hustruen bor i et gammelt hus, der ligger lidt øde. Da de er ved at komme lidt op i årene, har de længe ønsket sig et nyere hus inde i en by, så de kan have flere mennesker omkring sig, når de bliver ældre.

- Det kan vi købe nu. Det er bare så dejligt og trygt at tænke på, siger han.

Parret har endnu ikke fortalt deres voksne børn om lottogevinsten, men de afviser ikke, at der måske skal deles lidt penge ud.

- Man behøver ikke fortæller sine børn alt. De kan altid få det at vide, men lige nu skal vi lige gå og tygge lidt på, hvad vi gerne vil. Men det kan da godt ske, at de får lidt større gaver i fremtiden, siger han.