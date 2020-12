Bornholms borgmester: - De lukker hele vores samfund af

Det er ren kaos på Bornholm, efter svenskerne meddelte, at de resolut lukker grænsen mod Danmark fra midnat.

Og det har store konsekvenser for Solskinsøen, fortæller borgmester Winni Grossbøll (S) til Ekstra Bladet.

Blandt andet også for visse sygehuspatienter.

- Det er ret kaotisk. Det her betyder jo, at de lukker hele vores samfund af fra hovedstaden. Og det gælder jo både for juletrafikken og de mange mennesker, der skal afsted i morgen tidlig, men også for patienter, der skal fra Rigshospitalet i morgen og hjem.

- Det virker meget besynderligt, hvis der ikke kan findes en løsning, som vi havde i foråret, hvor vi havde en direkte transit op i gennem Sverige, siger hun.

Skal opretholde et samfund

Winni Grossbøll kalder det kaotisk, når det bliver meldt ud to dage før jul, men bornholmerne har andre vigtige hensyn at tage sig til.

- Vi ved, at nogle skal hjem fra Rigshospitalet til Bornholm. Vi er afhængige af at have noget arbejdskraft, der skal igennem.

- Vi har nogle kritiske funktioner og en del læger, der også betjener Bornholms Hospital. Der er mange elementer, der gør, at vi er afhængige af at have en transit, siger hun.

Sverige lukker grænsen mod Danmark

Transportminister, Benny Engelbrecht (S), kalder situationen 'alvorlig' og 'dramatisk'. I et forsøg på at redde transporten mellem Sjælland og Bornholm bliver der indsat flere ruter fra Køge til Rønne, og også ekstra fly vil blive indsat.

'Den svenske grænselukning vil berøre mange danskere, og derfor er vi også i fuld gang med at sikre, at dem, der skal afsted til eller fra Bornholm, kan komme det. Der sættes ekstra kapacitet ind på færgeruten Rønne-Køge, skriver ministeren i en pressemeddelelse.

Problemet er dog, at en tur fra Køge til Rønne tager seks timer, mens turen over Ystad tager omtrent tre timer.

- Vi skal efterspørge en løsning for transit til kritiske funktioner. Lige nu ser det ud som om, at den hurtig-færge, der skulle afgå fra Ystad i morgen tidlig ikke afgår. Så afgiver man transporten til Køge, men der er bare det, at turen til Køge tager seks timer. Der er noget logistik i at få alle de mennesker frem og tilbage, siger Winni Grossbøll.

Kan gøre som i foråret

Winni Grossbøll håber på, at vi der kan findes en løsning, som det var tilfældet i foråret.

- Vi kan gøre det, vi gjorde i foråret, hvor vi havde en transit igennem Sverige. Det er jo vores afgang til København. Det vil sige, at man ankommer til Ystad med en gyldig færge billet og køre direkte igennem Sverige.

- Det har man kunne gøre i foråret, da coronaen var på sit højeste og det forventer jeg, at både den danske og svenske regering finder en løsning på.

Der er travlt i ministerierne i aften, hvor både Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, og Transportministeriet ifølge Winni Grossbøll arbejder på en løsning, der skal sikre bornholmerne transit.

- Jeg appellerer meget til, at den svenske og danske regering finder en løsning for os på Bornholm, som uforvarende kommer i klemme. Det går jeg stærkt ud fra, man forsøger. Vi arbejder på det, og regner med noget nyt i morgen, siger Winni Grosbøll.

Rejsende til og fra Bornholm kan ikke rejse via Ystad

