Bornholmsk bøn til regeringen: Lad os åbne nu!

Smittetallene er lave på Bornholm, men alligevel skal øens restauranter og barer vente med at åbne, til resten af landet følger trop

Fire personer er testet positive med coronavirus på Bornholm indenfor de seneste syv dage.

Alligevel er øen så godt som lukket ned.

Restauranterne må - ligesom i resten af landet - kun sælge takeaway, og på hotellerne må gæsterne spise morgen- og aftensmad i sengen.

Og det skaber stor frustration på Solskinsøen.

- Vi vil have nogle gæster!

Meldingen kommer fra Hanne Halberg, der har drevet restaurant Dueodde Diner & Steakhouse i 12 sæsoner.

Som sild i en tønde

Restauranten kan normalt huse flere hundrede spisende gæster både inde og ude, men må på grund af coronarestriktionerne nøjes med at sælge take away, som gæsterne så kan spise på offentlige bænke ti meter længere væk.

- Jeg har cirka 50 borde udenfor, hvor der kunne være ti meter mellem. Men nej, jeg må ikke have dem. Til gengæld må de godt sidde og stimle sammen på den anden side, siger Hanne Halberg og peger på en offentlig plads med tre borde-bænke-sæt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Smilet er stort hos Hanne Halberg, så snart kunderne træder ind i restauranten, men hun savner at kunne stoppe op ved bordene og tale med dem. Foto: Jonas Olufson

- Er I klar til at åbne, hvis I får lov til det nu og her?

- Vi er klar med to minutters varsel. Det kan kun gå for langsomt, for jeg savner godt nok at snakke med gæsterne, siger Hanne Halberg og tilføjer:

- Jeg har det personligt sådan, at hvis politikerne siger: 'okay, vi kan godt åbne på fuld tid, men så skal I også testes to gange og dit og dat', jamen så lad os gøre det.

'Vi er klar'

Samme opfordring lyder fra Thorbjørn Rafn, der ejer Hotel Allinge. Også her er man træt af ikke at kunne samle gæsterne i hotellets bar og restaurant, men i stedet sende dem af sted med mad på bakker.

- Lad os få åbnet op. Og lad os bare gøre det fra den ene dag til den anden. Vi skal nok være klar. Vi kan hurtigt lukke ned og hurtigt isolere os og hurtigt få det under kontrol, hvis det går galt. Så jeg tænker ikke, at risikoen er særligt stor, siger Thorbjørn Rafn til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gæsterne på Hotel Allinge må nøjes med at tage deres mad op på værelserne, selvom restauranten har god plads mellem bordene. Foto: Jonas Olufson

På restauranten Le Port er ejer Gabriela Jantzen frustreret over de manglende retningslinjer. Det er ikke nok bare at udstikke en åbningsdato, når man ikke aner, hvilke forhold man skal åbne under, siger hun.

- Jeg synes ikke, håndteringen er så flot. Det må jeg sige. Ikke over for erhvervslivet.

- Vi aner ikke, hvor mange gæster vi må tage ind, eller hvor meget plads hver gæst skal have. Vi kan ikke drive en restaurant, hvis vi kun må have ti gæster om dagen, og det er umuligt at købe ind til og vagtsætte personale til, siger Gabriela Jantzen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gæsterne flokkes normalt til Le Ports tagterrasse, der har udsigt over vandet i Hasle, men Gabriela Jantzen må spejde langt efter kunderne. Foto: Jonas Olufson

Hun understreger, at det har været hårdt ikke at kunne give de ansatte klar besked.

- Jeg synes, det bærer meget præg af, at vores politikere slet ikke ved, hvordan det er at drive en arbejdsplads. Meget af vores personale har jo været nødt til at gå ud og finde andet arbejde.

De lokales værested

Hos MADVIG Pub & Lounge i Svaneke fortæller stedets ejer gennem fire år Poul Friis, at også han vil være klar til at åbne, så snart der bliver givet grønt lys hertil.

- Det er de lokale, der savner at komme forbi og knappe en kold øl op og få en sludder. Hvor skal de gå hen i stedet?

Stedet serverer ikke mad, så stedet har været helt lukket under vinteren.

- Men man må ryge herinde! understreger Poul Friis, der glæder sig til at få stamgæsterne tilbage i baren.