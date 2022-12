Bortført som baby: Genforenet med forældre efter 51 år

En amerikansk kvinde er blevet genforenet med sine biologiske forældre efter at være blevet bortført for 51 år siden

DNA tests er blevet det helt store hit i USA.

Her kan folk både se, hvor de stammer fra rent geografisk, men også hvem de er i familie med.

Det var netop denne DNA test, som for nylig ændrede en amerikansk kvindes liv for altid, skriver BBC.

Amerikanske Melissa Highsmith på 53 år blev nemlig i 1971 bortført af sin barnepige, hvorefter hun ikke så sine biologiske forældre igen.

Men nu er de endelig blevet genforenet efter 51 år, takket være den online hjemmeside for DNA tests 'ancestry'.

Konfronterede kvinden

Da Melissa Highsmith fandt ud af, at hun havde et par biologiske forældre, hun ikke kendte til, var hun af gode grunde forundret.

Dette førte også til, at Melissa Highsmith konfronterede kvinden, som havde opdraget hende, da hun fandt ud af, hvem hendes biologiske forældre var.

Her indrømmede kvinden blankt, at Melissa Highsmith var et kidnappet barn.

Sagen er i dag forældet, og man kan derfor ikke retsforfølge kvinden for kidnapning.

Årevis søgen

I flere årtier søgte familien efter både barnepigen og Melissa Highsmith -uden held.

Så sent som i september reagerede familien på et tip om, at Melissa Highsmith skulle have været spottet i staten South Carolina.

I alle disse år var Melissa Highsmith, som på dette tidspunkt gik under navnet Melanie Walden, uvidende om, at nogen søgte efter hende.

Men 26. november blev de altså genforenet.

- Jeg kunne næsten ikke tro det. Jeg troede aldrig, jeg skulle se hende igen, udtalte den biologiske mor Sharon Highsmith til BBC.

Melissa Highsmith planlægger nu at blive gift med sin mand igen for at give hendes biologiske far muligheden for at føre hende op ad kirkegulvet.