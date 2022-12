Bosnien-Hercegovina får status af EU-kandidatland. Det bekræfter EU-lande på et ministermøde tirsdag i Bruxelles. Dermed åbnes der for, at i alt otte lande vil have status som kandidater til medlemskab.

Beslutningen skal endeligt bekræftes på et topmøde for EU-landenes stats- og regeringsledere senere i denne uge. Det anses dog som en formalitet, efter at alle EU-landene har nikket til beslutningen tirsdag.

Ved at udvide antallet af kandidater forsøger EU at skabe 'fred, demokrati, velstand, sikkerhed og stabilitet' på kontinentet, siger Tjekkiets europaminister, Mikulas Bek.

- Med beslutningen sender rådet (af ministre, red.) et stærkt signal om viljen til udvidelse af EU, siger Mikulas Bek.

Han repræsenterede tirsdag det tjekkiske formandskab og var dermed leder af mødet, hvor beslutningen blev truffet.

Med Bosnien-Hercegovina om bord er EU nu for alvor ved at lægge an til vokseværk.

De otte kandidatlande til EU-medlemskab er ud over Bosnien-Hercegovina: Tyrkiet, Albanien, Montenegro, Moldova, Nordmakedonien, Serbien og Ukraine.

Status som kandidatland er dog ikke ensbetydende med hurtigt medlemskab af EU.

Tyrkiet ser reelt ikke ud til at kunne blive medlem af EU på grund af for stor intern modstand i EU og for store forskelle mellem EU's principper og Erdogans Tyrkiet.

For andre kandidatlande venter der en omfattende og langvarig reformproces, før de kan leve op til de såkaldte københavner-kriterier for medlemskab. De stiller blandt andet krav til landenes demokrati og retsstat.

Det gælder også Bosnien-Hercegovina, som får den eftertragtede status, på betingelse af at landet gennemfører anbefalinger om reformer fra EU-Kommissionen.

Tirsdagens beslutning vil sikkert vække glæde i Bosnien-Hercegovina, der følte sig overset på EU-topmødet i juni. Her fik Ukraine lidt overraskende tildelt kandidatstatus, selv om landet er meget langt fra at kunne indfri københavner-kriterierne.

Det blev af EU-lande som Østrig set som et fravalg af Bosnien-Hercegovina, der både har stærkere demokrati, retsstat og økonomi end det krigshærgede Ukraine.

Opbakningen til Ukraine var dog overvældende på EU-topmødet efter ukrainernes indædte kamp mod de russiske invasionsstyrker. Og landet gør fortsat fremskridt trods krigen, siger Mikulas Bek.

- Vi anerkender Ukraines indsats for at gennemføre reformer i så svære tider. EU vil fortsætte med at støtte Ukraine på vejen mod fremtidigt EU-medlemskab, siger Mikulas Bek.

Selv som kandidatland kan det tage årevis at blive fuldbyrdet EU-medlem. Det kan bosniernes nabolande vidne om. Kroatien blev kandidatland i 2004 og blev først medlem i 2013.

Montenegro har haft kandidatstatus siden 2010 og sidder stadig i venteværelset. Og Serbien, som har haft kandidatstatus siden 2012, er heller ikke blevet medlem af klubben endnu.