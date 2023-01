Bosted lukker: - De tager livet af min datter

Har du - eller nogen du kender - oplevet noget lignende, kan du kontakte journalisten bag historien her.

Få 'nødvendig støtte', 'forbedret fysisk og psykisk helbred' og 'få egen permanent bolig'.

Alle herlighederne skilter Housing First-forsorgshjemmet på Tulipanvej 100 i Silkeborg med at kunne tilbyde.

Men nu drejer stedet nøglen om efter blot to år, og Jytte Knudsens syge datter Tanja er med en måneds varsel blevet bedt om at flytte til Brønderslev, Fyn, Sjælland - eller på gaden.

Bostedet 'Housing Silkeborg' fik kun en levetid på to år, inden byrådet lagde projektet i graven. Foto: Anders Brohus

Langt væk fra familien

Tanja lider af svær psykisk sygdom, sklerose og et stofmisbrug, hvorfor Jytte har rakt ud på vegne af sin datter, som hun ofte også ledsager på de mange besøg på hospitalet.

For nyligt er datterens sklerose-symptomerne nemlig blevet endnu værre.

Tanja selv ønsker på ingen måde at flytte så langt væk fra familien, der er bosat i Kjellerup. Og udsigterne for datteren vækker svær frygt og bekymring hos Jytte Knudsen.

- Jeg tænker, at hvis de smider hende på gaden, fordi hun ikke vil så langt væk, så tager de livet af min datter. Så ender hun jo på gaden.

- Mit moderhjerte har det forfærdeligt med det, siger en tydeligt berørt Jytte Knudsen til Ekstra Bladet.

Tanja og Jytte på Tanjas snart forgangne bosted. Foto: Anders Brohus

Et spørgsmål om økonomi

Jytte beskriver, at Tanja har været glad for bostedet, hvor der var 'trygge rammer og hånd om hende,' men dokumenter fra socialudvalget i Silkeborg Byråd viser, at økonomien vejer tungest.

'Investeringen i forsorgstilbuddet har vist sig ikke at leve op til de oprindelige forudsætninger.'

Således viste en budgetopfølgning fra maj 2022 et merforbrug på hele forsorgsområdet på 4,98 millioner kroner, hvor forventningen lød på 1,2 millioner kroner.

- Og der var ikke nogen udsigt til, at den økonomiske situation skulle ændre sig, lyder det byrådsmedlem og formand for socialudvalget i Silkeborg, Mads Frandsen (V).

Jytte Knudsen er bange for, at sagen i værste fald kan koste hendes datter livet. Foto: Anders Brohus

Mads Frandsen: 'Svær' og 'træls' situation

I den her specifikke sag, kan du så forstå frustrationen over at man varsler flytning til en helt anden landsdel, langt væk fra netværket, kun en måned i forvejen?

- Ja. Den frustration kan jeg godt følge. Og vi har den opgave som myndighed, at vi skal finde et tilbud, der matcher borgerens behov. Og det har så vist sig, at de tre muligheder der opstod her, der er der ikke nogen tæt på hendes net og geografi. Jeg kan sagtens forstå, at det er en svær og træls situation.

Hvorfor har I ikke haft en bedre plan for omhusning af beboerne? Bekymringerne for netop den blev luftet tilbage i september i socialudvalget.

- Vi er klar over, at alle beslutninger på socialområdet har konsekvenser, fordi det har med mennesker at gøre. Det er ikke bare brikker, vi flytter rundt med, som asfalt og andet vi også gør kommunalt. Det er kød og blod, og derfor har det konsekvenser.

Hvis man både lider af sklerose, psykisk sygdom og stofmisbrug, synes du så, at det er værdigt, at man skal flytte så langt væk med en måneds varsel?

- Jeg er helt med på, at det er et stort indgreb i folks liv. Og der kan man altid diskutere, hvad der er en rimelig varsel. Men jeg føler ikke, at jeg skal vurdere på, om det, der er varslet her, er rimeligt.