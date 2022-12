BR-kunder klager over sløj julegave-levering

Er dine julegaveindkøb i fare for ikke at nå frem inden jul, eller har du lignende erfaringer? Så skriv til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Er du en af dem, der har bestilt årets julegaver online i rigtig god tid? Så er du ikke den eneste.

Det har Kim Knudsen også - eller det troede han. Han valgte nemlig at lave et julegaveindkøb til sit niårige barnebarn på BR's hjemmeside 8. december.

- Jeg følte selv, jeg var i god tid. Jeg bemærkede godt, at der på deres hjemmeside står, at man lige skal være opmærksom på den forventede leveringsdato, når man bestiller, men jeg tænkte ikke, at det burde blive et problem, når der var mere end 14 dage til jul.

- Jeg har jo set, at alle andre onlinebutikker lover levering inden juleaften, bare man bestiller inden 21. eller 22. december, fortæller han til Ekstra Bladet.

Standardsvar

Dog kom den store overraskelse sammen med ordrebekræftelsen. Leveringen stod til 27. december.

Ti dage efter havde Kim Knudsen stadig ikke hørt noget om pakken og tog derfor kontakt til en kundeservicemedarbejder via hjemmesiden.

- Jeg fik bare et længere standardsvar tilbage om, at de har meget travlt. Men at de selvfølgelig gør alt for at få leveret deres pakker inden jul. Så jeg skrev bare tak for ingenting og stoppede chatten.

Løsningen er derfor blevet at afbestille barnebarnets julegave og købe den et andet sted, hvor der er lovning på, at den når frem til 22. december. Kim har sågar fået besked om, at webshoppen er ved at pakke varen.

- Jeg tænker, det kan ende med, at der sidder mange skuffede børn, forældre eller bedsteforældre juleaften, fordi BR ikke har kunnet levere gaven til tiden - uagtet at de har skrevet en lille 'advarsel' på deres hjemmeside om travlhed.

Stor frustration

Kim Knudsen er dog ikke den eneste, der er frustreret over BR's leveringstider.

På Trustpilot udtrykker en række kunder utilfredshed over det langsomme tempo.

'Lavede en bestilling 7. december og fik da også en bekræftelse med det samme, at de havde modtaget min ordre, men siden da har jeg intet hørt fra dem, hverken at den skulle være i restordre, eller dato for levering, trods jeg har forsøgt at komme i kontakt med kundeservice flere gange', har en skrevet 18. december.

'Jeg synes, at ekspeditionstiden er ALT for lang. Bestilte 7. december og blev gjort opmærksom på, at der kunne leveres senest 22. december - forstår ikke helt den lange ekspeditionstid. Andre firmaer jeg har handlet med, selv i Frankrig, har en leveringstid på en uge. Hører gerne en forklaring', er der en anden, der skriver.

'Alt for langsom levering. Har ikke fået mine varer endnu, og der er gået en hel uge', skriver en tredje 16. december.

På Facebook er der også en, der har undret sig over den lange leveringstid, og her har BR taget sig tid til at svare.

'Det skyldes, at vores alle skønne gæster bestiller en masse seje legelager, så der er fuld fart på BR-fabrikken. Men hvis du besøger vores magiske hjemmeside i dag, skulle lasten gerne komme i land inden jul', lyder det i et svar 18. december.