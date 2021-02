BR med kæmpe bøf

Nok hedder spillet Back 4 Blood, men det er nok de færreste PS5-gamere, som forventer at skulle sætte tænderne i en stor, rød bøf, når de glæder sig til at spille på deres konsol.

Ikke desto mindre har Fætter BR netop valgt en at illustrere spillet med to røde bøffer.

Fætter BR er ejet af Salling Group, som også ejer Føtex og Netto, men kommunikationschef Kasper Reggelsen, forsikrer, at det ikke er fordi, at Fætter BR er misundelige på, at de øvrige butikker i kæden må holde åbent og derfor forsøger sig på dagligvaremarkedet.

Tværtimod er der tale - en fejl:

- Det må være en bøf, griner han:

- Vi glæder os til, at vi kan åbne Fætter BR igen, men det er ikke af den grund, at bøffen er valgt.

Han kan mandag aften ikke redegøre for, hvordan bøfferne har sneget sig ind på BR's hjemmeside, men han lover at forhøre sig tirsdag.

Om ikke andet kan fejlen måske være noget, der virker. I hvert fald står spillet til at være udsolgt:

- Vi håber ikke, at vi får skuffede kunder, som enten håbede på Ludvig-bøffer og fik et spil. Eller omvendt, siger han.

Bøfferne kan ses her - så længe det ikke er rettet.