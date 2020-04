BR-stifter død

Bjarne Gjørup startede legetøjskæden BR Legetøj sammen med sin bror og far. Han blev 80 år gammel

Den ene af stifterne af den kendte legetøjskæde Fætter BR, Bjarne Gjørup, er død. Han blev 80 år.

Det skriver Roskilde Avis.

Bjarne Gjørup åbnede med sin bror, Henrik Gjørup, og sin far, Børge Rasmussen, i 1963 den første butik i det, der skulle blive en landskendt legetøjskæde, da de kunne slå dørene op til BR Legetøj.

Senere hen skiftede kæden navn til det mere velkendte Fætter BR med den genkendelige maskot i rød og blå uniform.

Idéen til BR-butikkerne fik Henrik Gjørup på en studietur i USA, hvor han studerede diverse detailbutikker.

Da han kom hjem, aftalte han med Bjarne Gjørup og Børge Rasmussen at omdanne farens kiosk til en specialbutik med legetøjsvarer.

Tanken var, at børnene kunne få lov selv at have legetøjet i hånden inden købet.

Da BR-kæden var på sit højeste, havde kæden flere end 200 butikker i Danmark. De senere år er det dog gået ned ad bakke, og i 2018 gik kæden konkurs.

Sidste år kom der dog gang i butikken igen, og i dag er der over 25 Fætter BR-butikker rundt omkring i landet.

Bjarne Gørup var i 62 år gift med Birgit Gjørup og bosat i Roskilde.

Bisættelsen har fundet sted.

