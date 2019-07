Brækkede ansattes skabe op med koben

- Er det korrekt, at det ikke var medarbejdernes egen tillidsmand, der var til stede ved aktionen?

- Hvis man laver en sådan aktion, hvilket man gør en gang i mellem, så involverer vi tillidsfolkene fra 3F. Tillidsmanden blev orienteret om, hvad der skulle ske, og blev bedt om at møde på arbejde, men det havde han ikke mulighed for.

- Så valgte man at tage ham, der er ferieafløser for ham, der er på ferie. I mellemtiden var der så nogen, der havde ringet til ham, der var på ferie, og han valgte så også at komme. Så der var faktisk to tillidsvalgte til stede, da vi gennemførte den her aktion.

- Så hvis der er nogen, der påstår, at det er en fra bestyrelsen, der er blevet hevet ind som afløser, altså én som ikke er valgt af medarbejderne, så er det ikke korrekt?

- Altså ham der var der, det kan godt være, at han er fra bestyrelsen, men det er faktisk ham, der varetager ham, der var på feries, interesser.

- Men det er ikke en, der er valgt af medarbejderne?

- Nej, det kan man ikke sige, for bestyrelsen er ikke valgt af medarbejderne

- Men nu tænker jeg specifikt på rollen som tillidsmand i den pågældende situation? Der er en påstand om, at den person, I har angivet som tillidsmand i den skrivelse, I har givet medarbejderne efter aktionen, ikke er valgt af medarbejderne, men af jer i ledelsen?

- Det passer ikke. Vi vælger ikke, hvem der skal sidde i bestyrelsen for 3F. Det gør medarbejderne selv.

- Men ham, I kalder tillidsmand på sedlen til medarbejderne, han er medlem af 3F?

- Ja, det er han.

- Ok. Hvad mener du om, at skabene i omklædningen er blevet klippet op og tømt for indhold, uden at medarbejderne har været til stede?

- Normalt vil jeg slet ikke udtale mig til pressen om sådan nogle ting. Men når man har et firma, som vi har, så laver man sådan nogle aktioner engang i mellem. Og man kan ikke have medarbejderne til stede, når man laver sådan en aktion. Vi har 800 ansatte.

- 3F siger til os, at de anbefaler, at man i en aktion som den her aflåser medarbejderens skab og venter på, at vedkommende kommer tilbage, hvorefter man så kigger det igennem. Arbejdsgiver, medarbejder og tillidsmand. Er det noget, I har forholdt jer til?

- I bund og grund er skabet jo vores. Og der er en tillidsmand tilstede, det er jo for at tilse, at det foregår på en ordentlig måde.

- Så 3F's retningslinjer på området duer ikke for jer?

- Det kan jeg ikke kommentere på, for jeg ved ikke lige, hvor de har det fra, for sådan er det altså ikke.

- Så I er altså uenige i fagforeningens regler på det her punkt?

- Jeg er ikke bekendt med, at 3F har regler på det her område. Kun i forhold til, at der skal være en tillidsmand til stede, og det var der.

- Så er der spørgsmålet om chaufførernes egne skabe, som også er blevet åbnet, og det er endda sket ved, at de blev brækket op med et koben. Hvad tænker du om det?

- Jamen det er rigtigt. Men chaufførerne har ingen ’egne’ skabe ude hos os.

De skabe, som chaufførerne benytter, og som ikke står i omklædningen, dem ejer i ikke, er det korrekt?

- Jeg vil ikke kommentere på, om vi ejer dem eller ej.

- Ifølge vores oplysninger, så ejer i kun skabene i omklædningen?

- Det vil jeg ikke kommentere på.

- Ok. Forløbet den pågældende dag er beskrevet således, at du møder op sammen med en anden person, som så henter et koben, og derefter brækker I simpelthen flere af skabene op. Hvordan kan det være, at I vælger den fremgangsmåde?

- Det er fordi vi ikke har adgang til skabene.

- Så I har ikke spurgt medarbejderne om, hvorvidt de havde lyst til at åbne skabene for jer?

- Det kan man ikke umiddelbart, for det er ikke alle medarbejdere, der er på arbejde på én gang.

- Og det var så presserende, at det skulle foregå på netop det tidspunkt, at I vurderer, at et koben, der ødelægger skabet, var den rigtige fremgangsmåde?

- Ja, det vil jeg ikke kommentere på, om det er.

- Hvad med erstatning for de skabe, I har ødelagt?

- Det må blive en sag mellem os og 3F.

- 3F kategoriserer sådan en fremgangsmåde, i forhold til at åbne et skab på den måde, som ikke tilhører jer, som hærværk. Hvis I har fjernet noget fra skabene, så er det tyveri. Hvad mener du om det?

- Det kan jeg ikke kommentere på?

- Så det er ikke noget, du ser som problematisk i forhold til, hvordan I griber den slags sager an i jeres virksomhed?

- Nej det gør jeg ikke. For i vores virksomhed er det sådan, at man får udleveret en nøgle, og der er en kopi af alle nøgler til alle skabe, så vi har mulighed for at komme ind i folks skabe.

- Så det vil sige at I har nøgler til alle skabe?

- Sådan er det med det omtalte der, ja.

- Hvorfor har I så valgt at bryde dem op med et koben?

- Det er fordi, vi ikke har adgang til dem.

- Så jeg skal bare lige forstå. Det vil sige, at I har nøgler, så I kan komme ind i skabene…

- Nej, det har vi ikke.

- Men er det stadig korrekt, at i ikke har taget kontakt til medarbejderne for at få adgang til deres skabe. I valgte i stedet at ødelægge dem, for at få adgang..?

- I vores virksomhed er det sådan, at vi beskæftiger os med lufthavn. Og når man gør det, så er der visse sikkerhedsregler omkring det at drive en virksomhed. Og en af de regler er, at medarbejderne ikke kan have skabe i virksomheden, uden at vi har adgang til dem. Det er simpelthen et brud på vores sikkerhed.

- Så handler det her om, at de mod jeres vilje har sat aflåste skabe ind, som I ikke har haft adgang til? Altså et problem, som I har gjort dem opmærksomme på ikke var i orden, og som I så nu har taget konsekvensen af?

- Ja det kan du godt sige.

- Så I har altså helt specifikt bedt dem om ikke at have aflåste skabe, og de har så handlet mod jeres ønsker?

- Nej, så misforstår du. Nogle af chaufførerne har sat nogle skabe op. De har selv valgt at sætte dem op. Og vi har indtil flere gange bedt dem om at fjerne deres ting fra de skabe af flere årsager. For det første har vi ikke adgang til skabene, og for det andet er det ikke alle medarbejdere, der har sådan et skab. Og det er en klar forskelsbehandling af vores medarbejdere. Hvorvidt 3F så mener, at vi skal erstatte skabene, det må vi jo tage med dem.

- Så I har altså gjort de her medarbejdere opmærksomme på, at I synes, at det var et problem? Og lige præcis på den dag fandt I det så nødvendigt at ødelægge skabene, for at få adgang til dem, er det korrekt?

- Det er de blevet gjort opmærksomme på, ja.

- De har altså modsat sig jeres ønsker. Så det er en konflikt der har kørt gennem længere tid, må jeg forstå?

- Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en konflikt. De er blevet gjort opmærksomme på, at det er uhensigtsmæssigt, at der er nogen der har et skab, og andre der ikke har.

- Og løsningen på det blev så at ødelægge en række af skabene?

- For at tjekke, om der var nogen effekter i dem, ja.

- Men nu bliver jeg forvirret. Først handlede det om, at man ikke måtte have aflåste skabe, og nu siger du, at det handler om at I skulle kigge efter bestemte effekter i dem?

- Du må godt have et aflåst skab. Vi skal bare vide hvem der ejer skabet, og så skal vi selvfølgelig have adgang til det.

- Men kan du ikke prøve at forklare, hvorfor I netop den dag vælger at ødelægge de her skabe?

- Når vi skal lave kontrol på medarbejdernes skabe, og ikke kan få adgang til dem, så har vi kun én mulighed, og det har vi så gjort på den måde her.

- Hvad har I fjernet fra de her skabe?

- Det vil jeg ikke kommentere på.