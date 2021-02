Brændende ønske: Hjemsendte børn skal tilbage i skole hurtigst muligt

Det koster mellem 150 og 250 millioner kroner i tabt produktion, når de mindste folkeskoleelever fra 0. til 4. klasse skal holdes hjemme og hjemmeundervises af deres forældre.

Det skrev DR mandag med på baggrund af en rapport lavet af tre af landets førende økonomer.

Hjemsendte børn koster op til 250 mio. - om dagen

Som det ser ud lige nu, går der længe, før de mindste klassetrin kan vende tilbage til skolen, men overfor Ekstra Bladet fortæller tre sundhedsordførere, at de håber, at de kommer i skole noget før.

- Absolut. Jeg håber, man kan finde en løsning, hvor man kan sende de mindste børn i skole på nogle vilkår, der ligner dem, vi havde i foråret, hvor man sørgede for, at klasserne var afskærmet fra hinanden, siger Kirsten Normann Larsen, der er sundhedsordfører i SF.

Og det virker til, at der er enighed om, at de mindste klassetrin skal tilbage i skole på tværs af de politiske fløje.

- Vi har et brændende ønske om, at det sker så hurtigt så muligt, siger Per Larsen fra De Konservative og fortsætter:

- Det giver god mening, fordi både børn og forældre lider under den situation, vi er i, og det koster vanvittigt mange penge, at børn ikke kommer i skole.

- Vi kan sagtens have nogle politiske holdninger og tage nogle skænderier, men det korte og det lange er, at vi gerne vil have de små børn i skole så hurtigt som overhovedet muligt, siger Per Larsen (th.). Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Også Enhedslisten bakker op, så længe det sundhedsmæssigt er forsvarligt.

- Hvis der ikke er en sundhedsfaglig anbefaling om, at man skal holde dem hjemme, og man har en forventning om, at det kan lade sig gøre, uden at smitten kommer ud af kontrol, så mener jeg absolut, at man skal gøre det så hurtigt som muligt, siger Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Forlængelsen af de gældende coronarestriktioner betyder, at flere må holde deres børn hjemme i foreløbigt knap en måned endnu.

Frygter mutation

Den muterede virus B117 fra Storbritannien kan dog komme og stikke en kæp i hjulet på genåbningen, og det er alle tre sundhedsordførere også klar over.

- Det er klart, at risikoen, når den britiske variant begynder at brede sig, er, at den kan komme ud af kontrol. Det kan jo heller ikke afvises, at det skal rulles tilbage, hvis tallet stikker fuldstændig af igen, siger Peder Hvelplund.

Den britiske virus er lige nu i vækst på trods af nedlukningen, og derfor mener Kirsten Normann Larsen, at det er vigtig at holde øje med mutationen.

- Statens Serum Institut frygter den her B117-mutation, og hvordan den vokser lige i øjeblikket. Det er jo klart, jo mere man åbner, jo mere vil den også smitte, siger hun.

