Brændstofpriserne er dykket

Det er nok de færreste danskere, der ikke spærrede øjnene op, da standerne på landets tankstationer pludselig viste tårnhøje brændstofpriser sidste år.

Men nu er priserne på særligt diesel, men også benzin, igen på vej ned.

Det skriver TV 2 Øst.

Priserne er flere gange de seneste måneder gået den rette vej, og nu kan det altså tydeligt ses på kvitteringen, når man har tanket, at det i forhold til sommeren sidste år er blevet markant billigere at fylde brændstof på sin bil.

Vil trække den anden vej

Således kan man nu igen købe en liter diesel for 11 kroner og 29 øre, hvilket svarer til et prisfald på seks kroner set i forhold til sommeren sidste år.

Benzinprisen er også faldet, så man nu ifølge TV 2 Øst kan købe en liter benzin for 13 kroner og 59 øre.

Ifølge økonom hos Sydbank Mathias Dollerup Sproegel, som TV 2 Øst har talt med, ser det ikke ud til, at priserne vil falde markant meget mere.

- Vi tror, at den opbremsning, som vi ser nu, vil blive lidt mere udbredt. Men de olieproducerende lande vil også trække den anden vej.

- For de er ikke glade for, at prisen falder, og derfor vil de begynde at levere mindre til markedet og pumpe mindre olie op af undergrunden for på den måde at holde prisen i skak, siger økonomen til mediet.

Lavere hastighed

Det var Ruslands invasion af Ukraine og der dertilhørende EU-sanktioner mod Rusland, der medførte de voldsomme prisstigninger på brændstof sidste år. På et tidspunkt var benzinprisen helt oppe at ramme 20 kroner per liter.

De stigende priser på brændstof har været medvirkende til, at flere virksomheder har måttet sætte priserne op. Men også på andre fronter har det kunnet mærkes.

De høje priser på brændstof fik eksempelvis ifølge Vejdirektoratets hastighedsbarometer for 2022 danskerne til at sænke farten på motorvejene.

Her blev der sat rekord for laveste gennemsnitshastighed på motorveje med en hastighedsgrænse på 110 og 130 kilometer i timen.

Samtidig fik de høje priser også uheldige konsekvenser, da de medførte langt flere sager om benzintyveri. I 2022 blev der således anmeldt 1084 sager om brændstoftyveri mod 428 året før.

