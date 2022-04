Brager ind i hus: Chauffør fik hosteanfald

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En stille og rolig bustur udviklede sig søndag eftermiddag dramatisk for en mindre gruppe passagerer.

Her forlod den gule bybus nemlig pludselig vejen og kørte direkte ind i en husmur i den nordsjællandske by Græsted.

En nabo fortæller til Ekstra Bladet, at en gruppe på fem-seks personer stod ude på vejen, da han kort efter uheldet ankom til stedet.

- Der er spærret af med politi og brandvæsen, så vi går op og spørger, hvad der er sket. Her står samtidig en gruppe unge mennesker, som har været i bussen. De siger, at det er en buschauffør, som har fået et ildebefindende og så har kørt gennem en hæk og ind i et hus, der ligger på hjørnet af vores villavej, fortæller 30-årige Nicklas Christensen.

Hosteanfald

Hos Nordsjællands Politi bekræfter vagtchef Henrik Thelin, at en bus har været involveret i et større uheld.

Der er dog ikke tale om et ildebefindende som først antaget, siger han til Ekstra Bladet:

- Det er en buschauffør, som har fået et voldsomt hosteanfald og så er kørt galt. Han er blevet tilset af en ambulanceredder på stedet, og de bekræfter, at der ikke er tegn på et blackout.

Vagtchefen oplyser videre, at der ikke er nogen tilskadekomne ved uheldet.

- Men huset har lidt nogle skader på ydermuren. Skadeservice er blevet tilkaldt, fordi huset skal sikres, så det ikke styrter sammen. Samtidig er bussen i gang med at blive bjerget.

Chaufføren skulle efter omstændighederne være på højkant igen.