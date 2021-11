Bramsen i bakgear: Kan ikke holde medalje-løfte

Forsvarsminister Trine Bramsen er på tilbagetog.

Hun kan ikke længere holde sit løfte om, at de 5.000 medarbejdere og frivillige fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der hjalp under corona-krisen, får en medalje i år.

Det lovede ministeren ellers højt og helligt i en pressemeddelelse, som Forsvarsministeriet udsendte 19. december 2020.

Forsvarsminister må nu trække i land på sit medalje-løftet fra sidste år, og 5.000 frivillige må vente endnu længere på deres anerkendelse. Foto: POLFOTO

'Godt 5.000 medarbejdere fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen har som ansatte eller frivillige bidraget til at løse opgaver relateret til corona-epidemien. Indsatsen anerkendes nu med en medalje,' lød det, og ministeren lod alle forstå, at det ville ske i 2021.

'De første medaljer vil blive tildelt af forsvarsministeren i det nye år,' fremgik det af pressemeddelelsen.

Erkender svigt

Men Forsvarsministeriet og minister Trine Bramsen erkender nu, at det ikke sker.

'Det er Forsvarskommandoen og styrelserne under Forsvarsministeriet, der udpeger og indstiller de medarbejdere, som skal have medaljen. Det fulde omfang kender vi først tidligt i 2022,' skriver ministeriet til Ekstra Bladet.

Forsvarsministeriet kan altså stadig ikke oplyse, hvornår medaljerne ventes uddelt, og ministeriet indrømmer, at man har svigtet.

'Vi må erkende, at processen med at udarbejde Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats har taget længere tid end den burde. Det er ikke hver dag, at en ny medalje indstiftes. Og denne proces har været noget usædvanlig set i lyset af corona. Der er ingen tvivl om, at vi lærer af det her forløb. Og vi kan og skal gøre det bedre næste gang,' udtaler stabsdirektør Pernille Langeberg.

'Bramsen er utroværdig'

Ekstra Bladet beskrev sidste søndag, hvordan flere frivillige fra Hjemmeværnet har rykket Forsvarsministeriet siden sommer, fordi der ingen udvikling har været i sagen.

En af dem er 49-årige Hans Mouszynski fra Rødby, der i marts 2020 kastede alt, hvad han havde i hænderne og bidrog som frivillig ved Hjemmeværnet under den historiske sundhedskrise.

Hans Mouszynski fra Rødby arbejdede som frivillig i Hjemmeværnet dag og nat i marts 2020, da coronaen ramte. Han kritiserer nu Trine Bramsen for ikke at leve om til løftet om, at de frivillige i 2021 hædres med en medalje. Foto: Per Rasmussen

På få timer skaffede han et helt hold af frivillige, som hjalp til ved Jonstruplejren i Ballerup, hvor en corona-hotline blev etableret. Her knoklede han og holdet i ti dage, og enkelte passede sågar deres normale arbejde i dagstimerne og hjalp til ved hotlinen i nattetimerne, fortæller han.

Han mener, at forsvarsminister Trine Bramsen er 'utroværdig', når hun ikke kan holde sit medalje-løfte, selv om ministeriet har haft snart et år.

- Hun fremstår utroværdig, og det gør, at vi ikke kan stole på hende. Tiltroen til hende er i forvejen meget lav, og det vedbliver den, når vi ser det her forløb, siger Hans Mouszynski.

Han kontaktede i sommer ministeriet for at få en status på, hvornår han kunne forvente at modtage den medalje, han var blev stillet i udsigt. Her lød svaret, at der blev arbejdet på højtryk fra ministeriets side.

- Om jeg tror på, at der arbejdes på højtryk. Nej, det gør jeg ikke, siger Hans Mouszynski.

Trine Bramsen er utroværdig, mener Hans Mouszynski fra Rødby, som fortsat venter på den medalje, han er blevet lovet. Foto: Per Rasmussen

- Når hun nu har hun sagt, at hun vil give os en medalje, så må hun også holde det. Det hele gør jo, at man står tilbage med en lidt tom fornemmelse. Når det er sagt, vil os fra Hjemmeværnet altid stille op, når der bliver brug for os, siger han.

Bramsen beder soldater væbne sig

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen, men det ikke været muligt.

I stedet har hun via sin pressechef sendt en skriftlig kommentar, hvori hun beder de frivillige om at væbne sig med tålmodighed.

'Jeg forstår udmærket frustrationen hos nogle af de hjemmeværnssoldater, der har ydet en stor indsats for os alle sammen under corona. Men jeg kan forsikre om, at de får deres medaljer. Processen er i gang. Det går bare desværre ikke så hurtigt, som jeg kunne have ønsket mig. Ingen skal være i tvivl om, at jeg personligt ville ønske, at de medaljer allerede var uddelt. Jeg håber, at de der går og venter, vil væbne sig med tålmodighed, lyder det fra Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen kan fortsat ikke svare på, hvornår de 5.000 frivillige får deres medaljer. Foto: POLFOTO

Det er fortsat uvist, hvorfor ministeriet ikke har været i stand til at leve op til løftet, og Forsvarsministeriet hemmeligholder den korrespondance, som ministeriet i sommer havde med Justitsministeriet.

Hos Venstre er man fortsat forvirret over forsvarsministerens håndtering af sagen, og derfor vil man følge sagen til dørs, lyder det fra partiets fungerende forsvarsordfører, Christoffer Melson.

- Det har været en ærgerlig proces, som ministeren også siger, for når man melder ud, at nogen skal have en medalje, er det ikke særlig godt, at man ikke har styr på, hvornår man kan få det. Det er godt, at man mener, at man kan lære noget af forløbet. Man skal jo ikke slynge den slags løfter ud. Det betyder meget i Forsvaret, så vi vil følge op på, om det her holder stik og hvornår medaljen så kommer, siger han.