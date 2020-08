Bramsen om mystisk køb: - Enhver mistanke skal undersøges

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

Fra 2012-2018 disponerede en i dag 57-årig kvinde over mere end 200 asylmillioner, og den position brugte hun blandt andet til at forgylde sin kæreste.

Det har Ekstra Bladet over de seneste måneder kunne afsløre, og onsdag er der føjet endnu et punkt til den omfattende liste over parrets fiduser.

Den nyeste tilføjelse til listen drejer sig om en mystisk traktorhandel, som den 57-årige betroede medarbejder gav sin kærestes firma.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ser også med alvor på den seneste afsløring.

'Jeg tror, det står klart for alle, at jeg i den grad ser med stor alvor på sager om svindel og magtmisbrug. Enhver mistanke skal undersøges. Også tilbage i tiden. Undersøgelsen af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ikke endelig afsluttet,' skriver hun i en mail.

Betalte med skattekroner: Asyl-ansat købte traktor til 200.000 af sin kæreste

Handlen fandt sted, dengang den 57-årige kvinde var ansat i Forsvaret og var ansvarlig for inventar på danske asylcentre på vegne af Udlændingestyrelsen.

En opgave, som styrelsen havde uddelegeret fra 2012-2018 - den 57-årige kvinde var ansvarlig i alle årene.

Loppemarked

Hvorfor traktoren skulle købes gennem kærestens firma er ikke umiddelbart til at gennemskue. Firmaet drev nemlig et loppemarked og havde intet at gøre med salg af traktorer, og det var da heller ikke planen, at traktoren skulle købes derigennem, fremgår det af en aktindsigt hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ekspert undrer sig: Asyl-ansats traktorkøb bør undersøges

Traktoren var faktisk bestilt direkte hos leverandøren, men ordren blev annulleret, og i stedet sendte den 57-årige kvinde bestillingen til kærestens firma.

Initiativer

I lyset af Forsvarets seneste sager om mulig svindel, har Trine Bramsen allerede iværksat flere initiativer.

'Jeg har allerede nu iværksat ni initiativer til at bekæmpe svindel og magtmisbrug i Forsvaret. Blandt andet markant øget kontrol med indkøb, krav om deklaration af egeninteresse ved indkøbsfunktioner, samt at det skal have konsekvenser for chefer, hvis de ikke sikrer, at flerøjneprincippet overholdes,' skriver hun i en mail.

Brød kontrakt: Udbetalte 218 asyl-millioner i blinde

Udlændinge- og integrationsministeren, Mattias Tesfaye (S), er også indkaldt i samråd om sagen.