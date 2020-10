Branche helt i knæ - allerede før corona

Op mod en million mink, der er fordelt på ca. 100 nordjyske minkbesætninger skal i den kommende tid aflives grundet risiko for corona-smitte, fortalte fødevareminister Mogens Jensen torsdag aften.

Den dystre udmelding kommer samtidig i en tid, hvor branchen allerede i forvejen er helt i knæ økonomisk.

Mens man i rekordåret 2013 kunne sælge minkpelse for mere end 600 kr. stykket, så er prisen for tiden helt nede omkring 160 kr. I 2019 og dermed før coronakrisen var prisen lidt under 200 kr., oplyser Kopenhagen Fur til Ekstra Bladet .

Underskud

Dermed har minkavlerne underskud, når de sælger minkpelse, fordi produktionen i sig selv er markant højere.

- Det er ikke nogen, som tjener penge for tiden. De har alle underskud, siger Kenneth Rønfeldt, virksomhedsrådgiver i landboorganisationen LandboNord.

Krisen har stået på i flere år og skyldes overproduktion. Der har simpelthen været et meget større udbud end efterspørgslen berettigede, hvilket har haft store konsekvenser for mange minkavlere.

- Der har været konkurser, og så er der mange, som frivilligt er stoppet, fordi de ikke ville sætte mere af deres hårdtjente penge fra tidligere til. Det kan godt være, de har haft nogle gode år og tjent mange penge tidligere, men mange af dem er brugt nu, siger han.

Fodboldgolf

50-årige Erik Thomsen er nordjysk minkavler. Der har ikke været smitte på hans farm, men han ved stadig ikke, hvad der skal ske med hans mink.

- Vi så lyset forude for os, men så kom corona og ødelagde det. Udbud og efterspørgsel var ved at møde hinanden, så vi så ellers frem til et fornuftigt år, siger han slukøret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Erik Thomsen var ligesom sine kolleger allerede hårdt ramt inden coronakrisen. Foto: Claus Bonnerup

Grundet den dårlige minkforretning åbnede han for fire år siden en fodboldgolfbane på en af hans marker, som giver et solidt overskud, men dog ikke nok til at dække over minusset i pelsforretningen. Det kan du læse mere om her.

Kompensation

De berørte minkavlere vil få en økonomisk erstatning af staten, og ifølge Fødevareministeret kommer hele manøvren med at aflive og kompensere til at koste omkring 500 mio. kr.

I den forbindelse vil der være stor forskel på de minkavlere, som alligevel havde tænkt sig at stoppe – og så dem der vil fortsætte.

- Har vi nogle minkavlere, der i forvejen havde bestemt sig for, at de skulle lukke ned, så ændrer det nok ikke noget for dem. Men dem der gerne ville fortsætte, de skal til at købe avlsdyr til næste år. Det kan nok være ok for nogle, mens det for andre vil være en stor ulempe. Det er ikke nemt at finde gode avlsdyr, siger Kenneth Rønfeldt.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få oplyst af Fødevarestyrelsen, hvordan minkavlerne kompenseres.