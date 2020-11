Brancheforening efter konkurs: - Det skader helt enormt

Leasingbranchen kræver indgreb over for de brodne kar. Det sker oven på vanvidsbilisme og Scanleasings konkurs

Bande- og rockermedlemmer i leasingbiler, vanvidskørsel og nu Scanleasings konkurs.

Den etablerede leasingbranche har fået nok af branchens brodne kar, og højst opsigtsvækkende går Finans og Leasing, interesseorganisation for landets 45 største leasingselskaber, nu ud og kræver regulering af branchen.

- Nok er nok. Og derfor har vi i sidste uge opfordret regeringen til at indføre licenskrav i leasingbranchen. Hvis det bliver indført, betyder det, at man ikke længere kan starte et leasingselskab, uden at man først har været forbi Finanstilsynet og blive godkendt, siger Christian Brandt, direktør i Finans og Leasing.

Christian Brandt, direktør, Finans og Leasing.

Det er yderst sjældent, at man ser en interesseorganisationen gå ud og slå på tromme for øget regulering. Men det er altså ikke desto mindre netop, hvad Finans og Leasing nu gør.

Skader image

- Vi har en hel masse medlemmer, som lever af at opføre sig ordentligt, og vi vil ikke blive ved med at se på, at organiserede bander og andre kriminelle misbruger leasingselskaber til at hvidvaske penge og svindle med biler. Og vi kan ikke blive ved med at se på vanvidsbilisme i leasede biler, der i sidste ende kan koste menneskeliv, siger Christian Brandt.

Hans medlemmer omsætter årligt for 60 milliarder kroner, og han understreger, at når branchen generelt opfører sig ordentligt, er det altødelæggende, når et selskab som Scanleasing går konkurs med uorden i regnskaberne:

- Det skader helt enormt på leasingbranchens image. Det skal ikke være på den måde. Det skal være sådan, at forbrugere og erhvervsdrivende kan have tillid til leasingbranchen. Og det kan de også. For de fleste opfører sig ordentligt. Scanleasing, som ikke har været medlem hos os, er i medierne udråbt som et stort selskab, men det er det ikke. 1000 biler er peanuts i vores branche, men derfor er det stadigvæk 1000 kunder for mange, som har fået dårlig oplevelse, og det skal vi generelt have gjort op med.

Lettere at starte en pølsevogn

Konkret ønsker branchen en licensordning under Finanstilsynet, ligesom lånevirksomheder har det. Det vil sige, at det ikke er med samme omfattende regulering som bankerne, men en regulering, hvor en leasingvirksomhed skal fremlægge, at det er en ordentlig drevet virksomhed, og hvor den løbende bliver kontrolleret.

- Vi skal væk fra, at hvis du eller jeg vil starte et leasingselskab, kan vi uden videre bare gøre det. Der er jo flere reguleringer ved at starte en pølsevogn, fordi der hører du ind under Fødevarestyrelsen. Og det duer ikke, når vi ser, hvad der foregår i branchen.

Finanstilsynet bekræfter over for Ekstra Bladet, at Scanleasing ikke har været registreret hos Finanstilsynet. Og det er naturligt, ifølge professor Lars Krull, der har specialiseret sig i regulering af finansielle virksomheder på Aalborg Universitet. For leasingselskaber hører ikke under Finanstilsynet.

- Deres opgave er at beskytte indskyderne - altså dem, som låner bankerne penge. Og leasingselskaberne finansierer sig selv med professionelle partnere. Så der er ikke nogen at beskytte for en myndighed, siger han.

Professoren medgiver dog, at der er behov for at kigge på leasingbranchen.

- Ud fra et hvidvaskperspektiv er det ærgerligt, at myndighederne ikke gør mere. Men det er i virkeligheden Skattestyrelsens advokater, der skal gribe ind.