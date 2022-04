Brand i frisør: To opgange under evakuering

Hovedstadens Beredskab er tirsdag morgen rykket ud til en frisørsalon på Ringertoften i Nordvest-kvarteret i København.

Ifølge beredskabet brænder det kraftigt, og det fører til, at de lige nu er i gang med at evakuere to opgange.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Slukningsarbejdet er også i gang.

Ifølge operationschefen hos Hovedstadens Beredskab er de i fuld gang derude, men det er for tidligt at sige mere.

Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi fortæller, at der arbejdes på at få evakueret alle i opgangene.

- Umiddelbart er alle ude, vi skal lige tælle efter, fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen, til Ekstra Bladet.

- Det ser ikke ud til, at nogen er kommet til skade.

P4 Trafik skriver på Twitter, at Tomsgårdsvej er spærret i begge retninger som følge af branden.

Opdateres ...