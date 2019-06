Brand i Notre Dame blev måske udløst af cigaret

En cigaret eller en elektrisk kortslutning er blandt de mulige årsager til branden i Notre Dame-katedralen i Paris. Det siger talsmænd for den franske anklagemyndighed, som fastslår, at der ikke er tegn på, at katastrofen skyldes en påsat brand.

Myndighederne fastholder dog, at der kan være tale om forsømmelighed eller skødesløshed - for eksempel et cigaretskod, som ikke var slukket ordentligt.

Chefanklageren i Paris, Remy Heitz, siger, at de foreløbige undersøgelser er baseret på afhøringer af flere end 100 vidner.

Branden, som brød ud 15. april, medførte, at katedralens spir og tag kollapsede. I denne uge begynder bygningsarbejdere at nedtage de stilladser, som omgav spiret, der var ved at blive renoveret, da brandkatastrofen skete.

- De omkring 50.000 stålrør i stilladserne blev under branden ophedet til over 800 grader, siger Christophe-Charles Rousselot som leder den velgørenhedsstiftelse, som spiller en afgørende rolle ved genopbygningen af kirken.

Han tilføjer, at nedtagningen af stilladserne er ekstremt kompliceret, da vægge og andre strukturer skal sikres på alle måder, inden den omfattende restaurering kan begynde.

Den 850 år gamle katedral blev før branden årligt besøgt af 13 millioner mennesker. Nu er det for farligt at gå derind.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har erklæret, at kirken skal stå klar igen inden fem år. Det vil sige, at Notre Dame skal være renoveret inden 2024, hvor Frankrig er vært fot De Olympiske Lege.

Donorer har lovet at bidrage med op til i alt 850 millioner euro, knap 6,4 millioner kroner.

