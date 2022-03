Politiet opfordrer til at søge væk lukke vinduer på grund af brand i tjæredestilleri

Fyns Politi melder om brand og sort røg fra et tjæredestilleri.

Politiet beder personer i området omkring virksomheden Koppers ved Avernakke i Nyborg om at trække sig væk, søge inden døre og lukke vinduer for at undgå røgen.

Der er tale om en brand i en tank. Brandvæsnet har fået ilden under kontrol og fortæller, at røgen er nedadgående.

Foreløbigt er der ingen meldinger om tilskadekommende.

Opdateres ...