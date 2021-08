Brand i Saint-Tropez: Har forårsaget 'uoprettelig skade'

En naturbrand i bakkerne ved Saint-Tropez i Sydrankrig har onsdag taget livet af to mennesker. Derudover har ilden forårsaget permanent skade på naturen i området

Ifølge lokale myndigheder i Saint-Tropez-området i Frankrig er to mennesker afgået ved døden, efter området har været hærget af en naturbrand.

Det skriver Reuters.

To mennesker er døde, og 24 sårede efter branden. Flere tusind mennesker er evakueret. Foto: Ritzau Scanpix

Det er endnu ikke lykkedes de lokale brandmænd at få kontrol over ilden endnu. Området, hvor ilden hærger, er på mere end 7000 hektar, og flere tusind mennesker er evakueret i området.

To er døde og 24 sårede

De lokale myndigheder fortæller, at der indtil videre er to døde og 24 sårede. Af de sårede er fem af dem brandmænd.

Lokale myndigheder har håb for onsdag aften. Men intet er sikkert. En motorvej er onsdag lukket på grund af manglende sigtbarhed. Foto: Ritzau Scanpix

Også biodiversiteten har lidt skade efter branden, som startede i naturreservatet Plaine de Maures, som ligger omkring 50 km fra Saint-Tropez. Ilden ramte omkring halvdelen af reservatet, hvilket har forårsaget 'uoprettelig skade for biodiversiteten i området', lyder det fra Berangere Abba, som er biodiversitetsminister i Frankrig.

Plaine des Maures' naturreservat huser Europas sidste land-skildpadde. Der er omkring 10.000 skildpadder i området ifølge Concha Agero, vicechef for Frankrigs styrelse for biodiversitet.

- Vi håber, at de tidligere brande har ført til, at skildpadderne gemmer sig under jorden og dermed kun bliver delvist brændt, uddyber hun til AFP.

Håb forude

Der er brudt nye brande ud i forskellige områder i løbet af onsdagen. Politiet har desuden været nødt til at lukke for en motorvej i området på grund af dårlig sigtbarhed.

Ifølge en lokal embedsmand, Evence Richard, er der håb for, at der vil være bedre betingelser onsdag aften.

- Men der er ingen garantier, fortsætter han.

Omkring 1000 brandmænd og et fly kæmper fortsat onsdag mod naturbranden ved Saint-Tropez i Frankrig. Foto: Ritzau Scanpix

Naturbrande har hærget

Det er ikke kun Frankrig, som oplever naturbrande denne sommer. Ekstra Bladet har berettet om naturbrande i Tyrkiet, Grækenland, Spanien og Italien.

