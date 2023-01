Der er brand i bunden af en vindmølle ved Middelgrunden i Københavns Havn.

Det skriver Hovedstadens beredskab på Twitter.

Beredskabet er til stede ved havvindmøllen, og det drejer sig om en mindre brand i en elektrisk styreboks.

Vindmøllens strøm skal jordes, inden beredskabet påbegynder slukningen, lyder meldingen.

Klokken 15.44 skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter, at branden er slukket, men forbliver på stedet lidt endnu for at sikre, at alt er som det skal være.