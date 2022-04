Brand på Metrostation

Al togdrift på Københavns metrolinjer M1 og M2 er fredag tidlig formiddag indstillet mellem Christianshavn og Københavns Lufthavn.

Det skyldes brand på Øresund station, skriver Trafikinformationen på Twitter.

- Det er noget buskads eller ukrudt lige ved siden af det ene spor, som der er gået ild i, siger Frank Mikkelsen, vagtchef ved Hovedstadens Beredskab, til Ekstra Bladet.

Stationen blev i forbindelse med branden evakueret. Branden er slukket og under kontrol.

- Vi har gennemført slukningsarbejdet derude, og er ved at forlade stedet, siger Frank Mikkelsen.

Det er uvist, hvad der har antændt buskadset, og der er derfor teknikere på i øjeblikket.

- Metroselskabet har i øjeblikket teknikere på, for at finde årsagen til branden og for at finde ud af om det er noget som forhindrer driften, siger Frank Mikkelsen.

Opdateres ...