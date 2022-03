Brand skaber internetkaos

Søndag er en YouSee-bygning i Klostergade i det centrale Kolding gået i brand.

Sydøstjyllands Politi oplyser på Twitter, at branden er under kontrol. De skriver, der fortsat er en mindre afvikling, men branden har ført til problemer med dækningen hos YouSee.

Ifølge YouSee kan Sydjylland mangle tv, internet og telefoniforbindelse.

Det skriver de på deres hjemmeside.

'Bor du i Sydjylland, kan du lige nu mangle signal på tv, bredbånd og telefoni hvis du modtager signal via fiber eller telefonstikket'.



'Mobiltelefoni i dette område, kan også være berørt'.



'Branden betyder desværre, at kunder der bor i området omkring Kolding og hele vejen ned til Sønderborg, lige nu kan stå uden signal og mobiltelefoni'.



'På nuværende tidspunkt, er tidshorisonten desværre ukendt, men vi arbejder på højtryk, for at få løst fejlen så hurtigt som muligt', skriver YouSee på sin hjemmeside.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi og YouSee, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Opdateres...