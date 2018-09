Brande Byråd giver grønt lys til højhus på 320 meter

Et futuristisk scenarie midt på den jyske hede er godt på vej til at blive til virkelighed.

Byrødderne i Ikast-Brande Kommune vedtog mandag aften enstemmigt at sende en ny lokalplan til høring, som indeholder en helt ny bydel i udkanten af Brande.

Men ikke nok med det; som en juvel i smykkeskrinet skal bydelen bygges op omkring vesteuropas højeste bygning i form af et gigantisk højhus, som skal stikke 317 meter i vejret.

Det skriver TV2 MIDTVEST på sin hjemmeside.

Der bliver tale om en ny bydel omkring Bestsellers hovedkvarter i udkanten af Brande, som skal lyde det internationalt klingende navn 'Bestseller Village & Tower'. Bydelen bliver - hvis den vedtages endeligt efter at ændringen af lokalplanen har været i høring - 645.000 kvadratmeter stor. Det svarer til et areal på størrelse med 88 fodboldbaner.

Flere højhuse

Ændringerne i lokalplanen, som oven på byrådets blåstempling nu sendes i høring, giver mulighed for, at der kan opføres flere højhuse i bydelen. Ud over det højeste på 317 meter, skal der også opføres ét på op til 75 meter, to på op til 50 meter samt ét på op til 40 meter i højden.

Planen er samtidig, at bydelen skal have boliger, butikker, hotel- og konferencecenter, kontorlokaler, caféer, restauranter, uddannelsesinstitutioner, legepladser, cykelstier og en tankstation, skriver TV2 MIDTVEST.

Høringsfasen begynder 19. september og varer i knap to måneder indtil 14. november. I perioden vil Ikast-Brande Kommune afholde et borgermøde 24. oktober, hvor borgerne kan stille spørgsmål og eventuelt ytre bekymringer eller kritik af projektet.

Der bor 7.300 mennesker i Brande by og 41.191 mennesker i Ikast-Brande Kommune. Det er ikke oplyst, hvor mange man regner med skal bo i den nye bydel.

Artiklen opdateres...