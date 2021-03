Brande-varmt emne

Bornholm har fået lidt friere tøjler i den langsommelige genåbning af Danmark, men langt størstedelen af landet følges ud af nedlukningen i samme tempo.

Det er flere borgere i Ikast-Brande Kommune, hvor der har været 16 smittetilfælde den seneste uge, lidt trætte af.

Mai Egebjerg, 37 år

Foto: Ernst van Norde

Mai Egebjerg har et barn i femte klasse, som lige har fået sær tilladelse til at komme i skole ignen.

- Der var kun fire elever i femte klasse, så de har fået særligt lov til at komme i skole sammen med de yngre elver. Skolen i Blåhøj, hvor vi bor er ikke så stor, og det er vi glade for lige nu, siger Mai Egebjerg.

- Jeg synes, at generelt er svært med den her genåbning. En dag for skoleeleverne er vel bedre end ingenting. Jeg synes dog, at det vil være fint, hvis man åbnede mere op regionalt. Man kunne jo godt kigge på smittetalene og se, hvor det går godt. For eksempel her i vores kommune, kunne eleverne måske havde fået lov til at komme af sted to dage i ugen.

Mette Sølund, 41 år

Foto: Ernst van Norde

Mette Sølund har også et barn i femte klasse, men hendes situation er lidt anderledes.

- Nu har jeg en dreng i femte klasse, som trives med at gå i skole hjemme, så det er måske lidt modsat af alle andre. Jeg har så også selv været hjemsendt indtil i dag - jeg arbejder på en højskole - men nu kommer han jo selvfølgelig til at sidde mere alene igen, siger Mette Sølund.

- Det er jo ikke nemt at være dem, der tager beslutningerne, men jeg synes da, det vil være oplagt med en mere regional genåbning. Det er en svær tid, slutter Mette Sølund med et smil, inden hun cykler videre.

Birgit Moesgaard Sørensen, 60 år

Foto: Ernst van Norde

Birgit Moeasgaard Sørensen vil gerne gå den forsigtige vej.

- Jeg synes, at det er rigtig fint at være forsigtig over hele landet. Jo mere forsigtig, jo bedre.

- Jeg er rigtig bekymret for vores sygehusvæsen. Hvis der kommer for mange indlagte, så personalet og behandlingen ikke kan følge med, vil der jo være flere som dør.

- Jeg håber dog, at vaccinerne kommer til at spille en væsentlig rolle her i den nærmeste fremtid.

Simone Kruse, 30 år

Foto: Ernst van Norde

Simone Kruse har ikke børn i skolealderen, så for hende er genåbningen foregået i et fint tempo - dog kunne man godt kigge mere regionalt.

- Jeg synes, at det har været en okay åbning indtil videre. Jeg har heller ikke et barn i skolealderen, så det er svært for mig at relatere. Jeg har jo butikken her, så jeg er rigtig glad for at kunne åbne op, selvom meget af mit salg allerede kørte på de sociale medier.

- Jeg kan godt se, at for nogen virker det måske mærkeligt, at noget må åbne og andet ikke må, men det må jo være sindssygt svært, at være dem der skal tegne stregerne. Måske man med fordel kunne kigge mere regionalt, det ser jeg ingen problemer i.

Hans Engell: - Forventer ikke stor genåbning