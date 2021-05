Brandfolk kæmper mod omfattende skovbrand ved Athen

Hundredvis af brandfolk kæmper for at slukke sommerens første store skovbrand i Grækenland.

Branden er 'en af de største i de seneste 20 til 30 år og er kommet tidligt på sæsonen', siger brandchef Stefanos Kolokouris til tv-stationen ANT 1.

Et skift i vejret har betydet, at brandvæsnet fra fredag aften har fået bedre kontrol med hovedparten af branden. Men der er stadig 'adskillige aktive og spredte' brande i området omkring 90 kilometer fra hovedstaden Athen.

Over 270 brandfolk er sat ind. De får hjælp af 16 fly, der smider vand over området, og af soldater fra den græske hær.

Der er ingen meldinger om, at mennesker er kommet til skade. Men mange huse er brændt ned, og flere landsbyer er evakueret.

Omfanget af ødelæggelserne vil først være kendt, når flammerne er slukket og det er muligt for landmænd og biologer at komme ind i området igen.

Men eksperter advarer allerede nu om en 'økologisk katastrofe af enormt omfang'.

Lidt over halvdelen af den tætte og indtil videre beskyttede fyrreskov er brændt, skriver avisen Avghi. Lidt over seks procent af det bjergområde, der er ramt af branden, er på EU's liste over beskyttede naturområder.

Euthymios Lekkas, der er professor i håndtering af miljøkatastrofer ved universitetet i Athen, fortæller, at omkring 55 kvadratkilometer skov og landbrugsområder er ædt af flammerne.

- Det er en enorm økologisk katastrofe, der kræver en del arbejde for at forhindre jordskred og forfærdelige oversvømmelser til efteråret, siger han til tv-stationen ERT.

Fredag var redningsmandskab i gang med at forsøge at hjælpe tilskadekomne dyr, der har brandsår eller er dehydrerede på grund af branden.

Et stort antal fugle, skildpadder, pindsvin, vildsvin samt hunde og katte er fundet døde.

Den græske dyreværnsorganisation Anima siger, at den er særlig bekymret, fordi branden er brudt ud på et tidspunkt, hvor mange dyr har unger.

- Det er svært for de nyfødte at løbe eller flyve væk, som de voksne dyr kan, skriver organisationen i en meddelelse på sociale medier.

I Athen er luften tyk af røg fra den store skovbrand, og der falder aske ned i byen.

Branden brød ud onsdag tæt ved landsbyen Schinos. Den menes at være startet ved, at nogen brændte beplantning af i en olivenlund.