Brandmænd i shitstorm

Et foto af en bil med to smadrede ruder er gået viralt

- Vi ville gerne demonstrere for de mennesker her, at det ikke er muligt at parkere sådan. Det reducerer vandets vej ud af slangen, og det er simpelthen ikke muligt at bruge pumpen, når bilen holder parkeret, som den gjorde, fortæller brandmand Daron Wyatt.

I en video demonstrerer nogle brandmænd fra Californien, hvordan det ikke er muligt at bruge vandpumpen, hvis man parkerer ulovligt lige foran brandhanen. Det er der kommet flere reaktioner på fra folk, der synes, brandmændene er gået over stregen.

Den parkerede bil der går viralt på nettet, efter brandmændene delte billede og video Foto: KameraOneHub

Billedet, der skaber reaktioner, viser en personbil, hvor brandmændene har slået de bagerste sideruder ind i begge sider af bilen for at kunne føre slangen igennem bilen.

Mange tror, at det er forbudt at holde parkeret foran en brandhane i Danmark, men den regel blev lavet om tilbage i juni 1976. Her står det under paragraf 29, stk. 3, at man ikke længere fandt noget praktisk behov for at opretholde forbuddet fra færdselsloven fra 1955 mod parkering ud for brandhaner i fortovskant, skriver Politiken.

