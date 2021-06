Brandvæsnet: Sankt Hans er i fare

Brandfareindekset viser i øjeblikket, at Danmark er knastørt.

I den forbindelse er der en øget fare for brand, ligesom vejrudsigten ikke ligefrem lover meget regn, og det får Danske Beredskaber til at tvivle på, at det er hensigtsmæssigt at holde Sankt Hans i år.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Det er desværre nødvendigt med disse overvejelser, fordi det er meget tørt og varmt lige nu, og har været det i en periode mange steder, forklarer Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

- Enkelte steder viser brandfareindekset en brandfare der er høj til ekstrem høj, hvilket betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt. Allerede nu skal man derfor være meget varsom med at tænde bål, bruge ukrudtsbrænder eller grille. En så høj brandfare rimer desværre rigtig dårligt på store bål.

Situationen kan ændre sig hurtigt, men der er desværre ingen tvivl om, at det tændte bål Sankt Hans aften i store dele af landet risikerer at måtte droppes, hvis der ikke i dagene inden når at komme et ordentligt regnskyl, følge Danske Beredskaber.

- Lige præcis i år, så håber vi rigtig meget, at vi kan lade danskerne få en så normal Sankt Hansaften, som det overhovedet er muligt, siger Bjarne Nigaard.

- Men hvor gerne vi end vil holde fast i traditionerne, så må vi desværre holde endnu mere fast i tryghed og sikkerhed. Brandfaren kan ganske enkelt være for ekstrem, og så kan det desværre blive nødvendigt med afbrændingsforbud.

Om Sankt hans bliver til noget eller ej, afgøres mandag 21. juni hvor Danske Beredskaber kommer med deres endelige vurdering.