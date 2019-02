Brandvæsnet tilkaldt: Fed rotte fanget

Det krævede den helt store indsats at få den fede, tyske rotte fri. Se redningsaktionen her

Det er ikke altid nemt at være en rotte, der måske har lidt for meget på sidebenene.

Det måtte en tysk gnaver fra Bensheim sande, da den uheldigvis var blevet fanget i et dæksel midt på en villavej.

En lille pige spottede det uheldige dyr, og hun fik hurtigt hjælp til at kontakte det tyske dyreværn Berufstierrettung Rhein Neckar, der har dokumenteret hele redningsaktionen på deres Facebook-side.

Desværre havde dyreværnet ikke held med at redde rotten, og de blev derfor nødt til at tilkalde lidt mere mandskab for at redde det stakkels dyr.

Brandvæsnet dukkede derfor talstærkt op med værktøj til at løfte dækslet, mens de holdt rotten fast.

- Hun havde lidt vinterfedt, og hun var blevet fanget lige ved hoften, så hun havde ingen mulighed for hverken at komme frem eller tilbage, fortalte en af redderne Michael Sehr ifølge BBC news.

Der måtte mange ressourcer til for at redde rotten. Foto: BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR

Han kan godt forstå, hvis folk er overraskede over aktionen, men mener, at den var vigtig.

- Selv dyr, der noget normalt er hadet af mange fortjener respekt, fortalte han.

Brandvæsnet måtte talstærkt op. Foto: BERUFSTIERRETTUNG RHEIN NECKAR

Efter at have reddet den overvægtige rotte, blev hun med det samme sat tilbage i kloakken, hvor hun kom fra.

Michael Sehr modtog efter redningen en tegning af rotten med hjerter omkring fra den lille pige, der havde opdaget den uheldige gnaver.