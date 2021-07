Branson planlægger tur ud i rummet før amerikansk rival

Den britiske milliardær Richard Branson planlægger at rejse kortvarigt ud til kanten af rummet med sit selskab Virgin Galactis egen rumkapsel 11. juli.

Den planlagte opsendelse er afhængig af vejrforholdene, samt at alt det tekniske fungerer efter hensigten. Det oplyser selskabet torsdag.

- Selskabet vil bruge hans observationer fra flyvetræning og rumtur til at forbedre rejsen for alle fremtidige astronautkunder, skriver Virgin Galactic.

Hvis tidsplanen holder, vil Branson komme ud i rummet før den amerikanske milliardær og stifter af e-handelsgiganten Amazon, Jeff Bezos.

Bezos har tidligere meddelt, at han 20. juli vil lade sig transportere ud i rummet i kapslen 'New Shepard'.

Både Bezos og Branson satser på at kunne tilbyde kommercielle flyvinger ud i rummet for almindelige mennesker og har oprettet rivaliserende firmaer til formålet.

Virgin Galactic fik for nylig tildelt en licens af den amerikanske luftfartsmyndighed FAA til på kommerciel basis at sende privatpersoner ud i rummet.

Bransons rumselskab vil sende turister op i over 80 kilometers højde om bord i rumkapslen 'SpaceshipTwo Unity'.

Rumfartøjet med plads til seks passagerer kommer efter planen i luften ved at være fastspændt til et specialbygget fly. I en vis højde frigives kapslen, der via raketmotorer bringes op i den øvre atmosfære.

Her vil passagererne opleve vægtløs tilstand. Efter nogle minutter begynder nedturen, hvorefter rumfartøjet lander på en base i New Mexico i USA.

Bransons mission 11. juli bliver den 22. testflyvning for rumkapslen og Virgin Galatics fjerde bemandede opsending.

Men det bliver den første med en fuld besætning i form af to piloter og fire 'missionsspecialister' - deriblandt den 70-årige Branson.